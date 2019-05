Prljavo posuđe i odjeća se peru tek kada je mašina skroz puna

Naučite živjeti s manje stvari. Većina ekoloških problema proizlazi zbog ljudske potrebe da stalno kupuju nove stvari, tvrdi Mark Mann, autor knjige “It’s Easy Being Green: Simple Ways to Save the Planet: 101 Ways to Save the Planet”.

Umjesto da stalno kupujete nešto novo i bacate staro, popravite ono potrgano, prilagodite to vašim potrebama, zamijenite se s nekim ili kupite nešto već korišteno, iz druge ruke. Ako nešto ne možete ponovno iskoristiti - reciklirajte.

Foto: Promo

- Želite li biti ‘zeleni’ trošite manje struje, vode i kemikalija te proizvodite što manje otpada. Koristite što manje potrošnog materijala ili onog koji se ne da reciklirati poput plastičnih vrećica - savjetuje autor.

Dodaje i da je potrebno samo tri tjedna da naučite novu naviku pa će vam ekološki osviješteno ponašanje vrlo brzo prijeći u naviku.

- Aparate koje ne koristite isključite iz struje. Kraće se tuširajte. Također, popravite pipe koje vam cure - predlaže.

Kuhinjski otpad nemojte samo bacati u kantu za smeće. Pokušajte ga iskoristiti za neke jednostavne kućne projekte koje možete sami napraviti ili ga odvajajte u posebnu kantu kao organski otpad. Tu kantu možete držati na balkonu ili u nekoj zatvorenoj sobi pa će i smeće imati manje neugodan miris. Manje koristite prijevozna sredstva, osobito automobil, nemojte se voziti do nečega što vam je blizu. Radije hodajte, šetnja je dobra i za vaše zdravlje i za okoliš.

- Kada perete suđe koristite čep na sudoperu, a kad ste gotovi onda ga štedljivo isperite pod srednjim mlazom. Ako pak suđe perete u mašini umjesto da ih isperete, postružite ostatke hrane u kantu za organski otpad. Mašinu nemojte uključivati ako je napola puna, a isto vrijedi i za mašinu za pranje veša. Dok perete zube, zatvorite slavinu da voda ne curi - savjetuje.

Ono što vam ne treba možete dati nekom od prijatelja ili donirati u dobrotvorne svrhe, nemojte bacati. Stvari možete i prodati te zaraditi koju kunu na svom ‘otpadu’.

- Smanjite i upotrebu papira. Printajte stvari na obje strane, a papir koji vam ne treba reciklirajte. Nemojte ostaviti uključena računala kada vam nisu potrebna, ugasite ih - kaže i poručuje da ako želite li biti ‘ekstremni’, da počnete uzgajati vlastito voće i povrće.