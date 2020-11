Spremni za promjene: Ovih 7 znakova ukazuju na to da ste manipulator u vezi

Možda vam se čini da je problem vaše veze uvijek u tome da partner ne želi poslušati vaš savjet te da čini baš ono što ste zamolili da ne radi. No, razmislite: Je li moguće da je problem u vama?

<p>Jeste li se ikad zapitali zašto je vaš brak tako naglo završio iako ste bili uvjereni da ste pronašli ljubav svog života? Možda je problem u tome što se cijelo vrijeme raspravljate, čak i onda kad ste uvjereni da ste u pravu i da ste partneru dali baš pametan savjet? Ili je stvar u tome što je on zanemario vaše riječi da biste mu mogli oprostiti sve osim nevjere i - prevario vas je?</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Oni se vole unatoč poteškoćama</p><p>Mnoge veze s vremenom se promijene, a ljudi se trude 'popravljati' ih, iako jednostavno ne funkcioniraju. No, jeste li ikad razmišljali o tome da bi problem mogao biti u tome što ste vi taj partner koji prečvrsto kontrolira drugu stranu, odnosno manipulira njome? </p><p>Evo 7 znakova da ste vi manipulator u vezi i savjeta kako da to promijenite:</p><h2>1. Uvijek kritizirate partnera</h2><p>Ono što ste smatrali samo prijedlogom, ubrzo se pretvorilo u neprestanu hrpu pitanja oko toga zašto partner ne radi stvari onako kako ste mu predložili, zašto ne promijeni pristup, kako ne uviđa da bi na vaš način bilo bolje... </p><h2>2. Izolirate partnera od prijatelja i obitelji</h2><p>Osjećate da činite najbolju stvar za svog partnera, ali u stvarnosti ih držite podalje od ljudi u njihovom životu kojima se mogu obratiti za podršku i razumijevanje - pogotovo onda kad ih vi pretjerano kritizirate. </p><h2>3. Prijetili ste da ćete napustiti vezu ili si naštetiti</h2><p>Čineći to, uvjetujete partnerov ostanak u vezi i ograničavate njegovo ponašanje svojim ucjenama. Postavljate nerealna očekivanja pred sebe i partnera, jer takva veza ne može opstati. </p><h2>4. Uvijek vodite u prepirkama i vi ste najbolji</h2><p>Nema načina da vas partner nadglasa ili da njegova bude zadnja. Također, neprestano tražite zahvalnost za najjednostavnije stvari te očekujete da će vam uzvratiti i za najsitnije usluge. </p><h2>5. Stalno tjerate partnera da se osjeća krivim</h2><p>Nijedan supružnik ne želi osjećati krivnju zbog toga što se njihov suprug osjeća jadno. Ako je to ono što stalno radite u vezi, onda ste gadan manipulator. Na taj način, partner za kojega tvrdite da ga volite nema nikakvu moć u vezi, donosi portal <a href="https://www.yourtango.com/experts/strive2succeed/signs-youre-controlling-partner-relationship">Your Tango</a>. </p>