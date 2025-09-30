Obavijesti

Galerija

Komentari 0
NIJE UVIJEK BEZAZLENO

Probudili ste se uznojeni? Evo što vam tijelo pokušava poručiti

Buđenje u vlastitom znoju obično nije razlog za brigu i najčešće je bezazleno i događa se bez konkretnog razloga. No, ako se to redovito ponavlja i plahte budu potpuno mokre, može upućivati na ozbiljnija zdravstvena stanja
Probudili ste se uznojeni? Evo što vam tijelo pokušava poručiti
U nastavku pogledajte mogue uzroke noćnog znojenja i kada je trenutak da posjetite liječnika. | Foto: DREAMSTIME
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025