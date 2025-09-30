Probudili ste se uznojeni? Evo što vam tijelo pokušava poručiti

Buđenje u vlastitom znoju obično nije razlog za brigu i najčešće je bezazleno i događa se bez konkretnog razloga. No, ako se to redovito ponavlja i plahte budu potpuno mokre, može upućivati na ozbiljnija zdravstvena stanja
U nastavku pogledajte mogue uzroke noćnog znojenja i kada je trenutak da posjetite liječnika.
POREMEĆAJ ŠTITNJAČE Kada štitnjača proizvodi previše hormona, metabolizam postaje ubrzan, a tijelo se pregrijava. To se može manifestirati kao noćno znojenje, ubrzan puls i nenamjeran gubitak težine. Osobe s ovim problemom često se osjećaju nemirno ili imaju poteškoće sa spavanjem. Krvne pretrage i odgovarajuća terapija mogu brzo ublažiti simptome.
NIZAK ŠEĆER U KRVI Dijabetičari ponekad dožive nagli pad šećera u krvi tijekom noći, što može izazvati obilno znojenje. Tijelo tada luči adrenalin, što uz znojenje može dovesti i do buđenja s osjećajem nervoze ili ubrzanog rada srca. Uzrok može biti preskočena užina ili prevelika doza inzulina prije spavanja. Praćenje glukoze i mali obrok prije odlaska u krevet često su učinkovita prevencija.
ANKSIOZNOST Stres i anksioznost ne prestaju kad se ugase svjetla, već mogu izazvati tjelesne reakcije i noću. Aktivacija živčanog sustava dovodi do pojačanog znojenja, osobito na vlasištu i pazusima. To često ometa kvalitetu sna, jer se osoba budi mokra i nelagodno joj je. Tehnike opuštanja i briga o mentalnom zdravlju mogu znatno smanjiti ove tegobe.
UPALE U TIJELU Infekcije i kronične upale često su praćene povišenom temperaturom i noćnim znojenjem. Primjeri su tuberkuloza, endokarditis ili osteomijelitis, koji zahtijevaju ozbiljnu liječničku obradu. Tijelo se u borbi protiv infekcije pregrijava, a znojenje je način da se rashladi. Ako se pojave i simptomi poput dugotrajnog kašlja, slabosti ili gubitka težine, nužan je liječnički pregled.
MENOPAUZA Hormonske promjene u menopauzi poremete sustav regulacije tjelesne temperature. Rezultat su valunzi i noćno znojenje koje žene mogu buditi više puta tijekom noći. Ti simptomi mogu biti vrlo neugodni i trajati godinama. Olakšanje pružaju prozračna odjeća, svjež zrak u spavaćoj sobi ili, prema preporuci liječnika, hormonska terapija.
PMS U drugoj polovici menstrualnog ciklusa hormonske oscilacije mogu izazvati pojačano znojenje. To je često kratkotrajan i prolazan simptom koji dolazi zajedno s promjenama raspoloženja, osjetljivošću i nadutošću. Iako nije opasan, može biti neugodan i ometati san. Održavanje uravnotežene prehrane i redovita rutina pomažu smanjiti intenzitet tegoba.
ALKOHOL Alkohol širi krvne žile i ubrzava rad srca, što može dovesti do osjećaja vrućine i znojenja tijekom noći. Čak i ako djeluje opuštajuće prije spavanja, često uzrokuje loš san i buđenja. Posebno je izraženo nakon većih količina alkohola, kada se tijelo dodatno iscrpljuje. Umjerenost i izbjegavanje pića navečer najjednostavniji su način da se problem ublaži.
LIJEKOVI Mnogi lijekovi imaju nuspojavu pojačanog znojenja, među njima antidepresivi, lijekovi za dijabetes i sredstva protiv bolova. Ako primijetite da se znojenje pojačalo nakon uvođenja nove terapije, moguće je da je lijek uzrok. U tom slučaju važno je savjetovati se s liječnikom, jer ponekad pomaže promjena doze ili alternativna terapija. Nikada nemojte samostalno prekidati lijekove bez stručnog nadzora.
APNEJA U SNU Apneja u snu uzrokuje kratkotrajne prekide disanja, zbog čega se tijelo mora boriti za kisik. Ova naprezanja često izazivaju noćno znojenje i nagla buđenja. Statistike pokazuju da osobe s apnejom znatno češće pate od noćnih znojeva od opće populacije. Terapija poput CPAP uređaja može smanjiti i prekide disanja i znojenje.
KOFEIN Kava, energetska pića ili čaj kasno navečer mogu povećati razinu adrenalina i tjelesnu temperaturu. To otežava uspavljivanje i može potaknuti noćno znojenje. Žene u menopauzi osobito su osjetljive na ovaj učinak. Ograničavanje kofeina na jutarnje sate jednostavno je rješenje.
NIZAK TESTOSTERON KOD MUŠKARACA Terapije koje snižavaju testosteron, primjerice u liječenju raka prostate, često uzrokuju valunge i noćno znojenje. Smatra se da promjene u hipotalamusu dovode do ovih simptoma. Mnogi muškarci uspoređuju ih s valunzima u menopauzi kod žena. Praćenje i prilagodba terapije mogu donekle ublažiti tegobe.
GERB Refluks kiseline, poznat i kao GERB, može uzrokovati neugodu i potaknuti noćno znojenje. Kiseli sadržaj iz želuca iritira jednjak, što aktivira živčane reflekse. Kod ljudi koji liječe GERB simptomi znojenja često se povuku. Prehrana s manje masne i začinjene hrane te izbjegavanje kasnih obroka mogu biti od pomoći.
SINDROM KRONIČNOG UMORA Osobe s kroničnim umorom često prijavljuju pojačano noćno znojenje. Pretpostavlja se da imunološki i hormonski poremećaji igraju veliku ulogu. Simptomi se obično pogoršavaju noću kada tijelo pokušava “nadoknaditi” iscrpljenost. Liječenje je složeno i zahtijeva individualni pristup.
RAK / LIMFOM Noćno znojenje ponekad je jedan od znakova malignih bolesti poput limfoma. Obično dolazi u kombinaciji s drugim simptomima poput gubitka težine, stalnog umora ili otežanog disanja. Samo znojenje nije dovoljan pokazatelj, ali u kombinaciji s ovim znakovima zahtijeva liječničku procjenu. Rana dijagnoza značajno povećava uspjeh liječenja.
