'Prodajem prsten prevaranta koji mi je lagao pune 4 godine'

Prevarena buduća mladenka pokušala je prodati prsten koji je dobila od bivšeg zaručnika kad je otkrila da je cijelo vrijeme paralelno s njihovom vezom održavao i jednu tajnu

<p>Zoe Butt (26) bila je u ljubavnoj vezi s Paulom Botwrightom (40) od 2015. godine, a prošle godine su se zaručili te su planirali vjenčanje. No, poražavajuće saznanje pomrsilo je planove zaljubljene djevojke - otkrila je kako joj se godinama iza leđa viđa s drugom, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/11940226/bride-sell-groom-wedding-ring-secret-four-year-affair-cheat/">The Sun</a>.</p><p>Zoe, koja živi na britanskom otok Isle of Wight, trenutno je raskinula zaruke, a tražila je da joj on vrati i zaručnički prsten koji je ona njemu kupila te ga je odmah stavila online na prodaju.</p><p>Muški prsten na prodaju - sterling srebro 925. U dobrom stanju s pokojom ogrebotinom, no još izgleda lijepo - jedina stvar koja nije u redu s njim je da je možda 'zakužen' lažljivim prevarantskim muškarcem koji ga je nosio - napisala je uz oglas prodaje.</p><p>Zoe je rekla kako joj je drago što je otkrila da je Paul vara prije vjenčanja, jer je sigurna da bi se to nastavilo.</p><p>- Na sreću, bio je to zaručnički prsten, a ne vjenčani. Ja sam zaprosila njega, a on je rekao kako sam ga preduhitrila jer je on htio zaprositi mene - ispričala je.</p><p>Govorio joj je kako će ga s ponosom nositi jer je sretan što je sa mnom i želi da to svi znaju.</p><p>Unatoč tome što je oglas privukao puno pozornosti, Zoe kaže kako ga se samo želi riješiti i prodat će ga ispod cijene samo da bi to postigla.</p><p>Zoeina obitelj, a ne ona sama, prvi su doznali za Paulovu ljubavnicu.</p><p>- Mi smo bili zajedno od svibnja 2015., no čini se kako je od samog početka bio u vezu s udanom ženom. To znači da je čitave 4 godine živio dvostruki život - otkrila je.</p><p>No hvala Bogu, riješila sam se tog prevaranta, zaključila je. Paul je odbio komentirati.</p>