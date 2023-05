Profesor Pero s Brača glavna je zvijezda fotografija Roberta Barille: 'Zovu nas i u Ameriku'

On je i kapetan i ljubavnik, i seksualni manijak, i mirotvorac i čistunac. On je također kralj, faraon i ratnik, pa i lovac na vampire, ali i stranac u noći. Sve su to uloge profesora Pere Dragičevića koji je stao pred objektiv Roberta Barille u njegovoj maloj kreativnoj radionici u garaži u Supetru na Braču.