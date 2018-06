Profinjen ukus: Fetusi ne vole Shakiru ni Adele, a vole klasiku

Adele je možda planetarno popularna, ali njezina glazba fetusima je nezanimljiva. Ništa draža nije im niti popularna Shakira.

Otprije je poznato da nerođene bebe najbolje reagiraju na klasičnu glazbu, a znanstvenici iz španjolske klinike za plodnost Institut Marquès u Barceloni sad su testirali i koga posebno ne vole. Uspoređivali su reakcije 300 fetusa izloženih klasičnoj, tradicionalnoj i pop-rock glazbi, a rezultate su predstavili prošli tjedan na 5. Međunarodnom skupu za glazbu i Medicinu u Barceloni. Znanstvenici su promatrali pomicanje usta i jezika između 18. i 38. tjedna trudnoće jer se smatra da to fetusi ne rade u drugom i trećem tromjesečju bez poticaja.

Svaki fetus bio je izložen miksu od 15 pjesama iz sva tri žanra. Najveću reakciju izazvala je klasična glazba (84 posto), slijedi tradicionalna glazba sa 79 posto, a najmanje reakcije prouzročila su pop-rock izvedbe sa samo 59 posto.

Nije poznat razlog zašto im je najdraža klasika, no znanstvenici smatraju da je zato što se najduže održala.

- Glazba je oduvijek oblik komunikacije među ljudima. Komunikacija zvukovima, gestama i plesom bila je prisutna prije govora. Prvi govor bio je više muzikalan nego verbalan, a još s bebama razgovaramo višim, piskutavim glasom. Znamo da bebe na to reagiraju i na taj način su svjesni da im se obraćamo - pojasnila je dr. Marisa López - Teijón, direktorica Instituta Marquès.

Ovaj institut je vodeća klinika za plodnost, a osim u Barceloni imaju svoje centre i u Londonu, Irskoj, Italiji i Kuvajtu.

Koliko drže do glazbe u prenatalnom razvoju pokazuje i njihov način rada. Embriji su prije implantacije izloženi mikroglazbenim vibracijama 24 sata na dan dok ih se oplođuje u inkubatorima. Studije su pokazale da to povećava šansu za uspjehom do pet posto.

Iako su fetusi znatno bolje reagirali na klasiku nego na glazbu novog doba, neke su pop-rock pjesme znatno bolje kotirale od drugih. Tako je, primjerice, Mozartova “Mala noćna muzika” izazvala reakciju kod 91 posto beba, baš kao i tradicionalna božićna pjesma, a u stopu ih sa 90 posto reakcija prate Queen sa “Bohemian Rhapsody” i Village People sa “YMCA”. Bach, Prokofiev, Straussov “Radetzky marš” i Beethovenova “Oda radosti” izazvali su reakcije kod 72 do 87 posto fetusa pa je klasika izbila na vrh.

Tradicionalni afrički bubnjevi, japanska, indijska i meksička glazba su u sredini, a najlošije je prošla Shakira. Njezina “Waka Waka” rasplesat će većinu populacije no ostavila je čak 50 posto nerođenih beba potpuno indiferentnim. Adele sa “Someone like you” uspjela je pomaknuti samo 60 posto fetusa, a Bee Gees sa “Too much heaven” 59 posto.