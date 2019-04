Proizveli super-rolu WC papira dugu kao dva Cibonina tornja

Američka tvrtka Charmin osmislila je 'Vječni toalet papir' koji traje mjesec dana, a dugačak je skoro kao dva Cibonina tornja (92 metra), točnije 170 metara. Ovaj ogromni 'guzobris' dolazi čak i sa vlastitim postoljem od nehrđajućeg čelika za lakšu uporabu.

'Vječni toalet papir' je praktičan i zbog toga što se ne morate stalno baviti recikliranjem kartona. Dostupan je i može se kupiti na internetu putem web shopa shop.charmin.com. Na toj stranici postoje čak i videozapisi o postavljanju postolja i zidnih nosača.

Foto: Charmin

Kupci koji se odluče za ovaj proizvod mogu odabrati količinu toalet papira koju žele, a također ih mogu naručiti i kupiti u ratama. Za velike obitelji, Charmin nudi role papira koje su promjera 30 centimetara i teže 2 kilograma. Uz to nude i besplatnu dostavu. U početnoj ponudi kupci mogu kupiti tri 'vječne role' za skoro 200 kuna i dobiti besplatan stalak za toalet papir. No to nije sve, Charmin je mislio i na samce pa tako postoji i toalet papir za jednu osobu koji stoji oko 100 kuna i također dolazi s postoljem.