Promatrajte kakav je muškarac prema svojoj majci i znat ćete što očekivati u romantičnoj vezi

Bez obzira voli li isti ili suprotni spol, svakog muškarca definira njegov odnos s majkom. Nju je prvu upoznao i s njom stvorio odnos, a ona je oblikovala njegov pogled na svijet

<p>Kada tek upoznate muškarca s kojim želite započeti ozbiljnu vezu, najprije provjerite kako izgleda njegov odnos s majkom. To će otkriti kakve je osobnosti, a u najmanju ruku će pokazati kako se odnosi prema svojim romantičnim partnerima, piše<a href="https://www.yourtango.com/2016297422/what-mans-relationship-with-mother-says-about-his-personality"> YourTango.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ne forsirajte flert i seks bez obveza</p><h2>1. Izbjegava majku</h2><p>Jeste li primijetili da izbjegava majku, i to ne zato što je zaboravan nego jer mu boravak u njezinoj blizini uzrokuje tjeskobu i napetost? Ako se uzruja na nju i ne može joj to otvoreno reći, riječ je o čovjeku koji volji zadovoljiti druge, ali nije osobito samouvjeren. Boji joj se iskreno priznati kako se osjeća kako je ne bi naljutio ili rastužio.</p><p>Svi ga znaju kao "sjajnog tipa" i vole ga, no istina je da pliva ispod površine i ne želi se aktivno uključiti u društvena zbivanja ni u zajednicu. Ako ste vi skloni izlascima, s takvim s muškarcem nećete usrećiti. S druge strane ako pak više volite biti ispod radara, onda je on pravi čovjek za vas. Može biti pasivno agresivan, no ako se povezao sa vama, neće otići. Zašto? Zato što povezivanje kod njega stvara tjeskobu. Ako je odlučio premostiti tjeskobu da bi bio sa vama, onda će tu i ostati. Treba mu mnogo kako bi se nosio s problemima trajne veze, pa očekujte puno dubokih razgovora i svađa.</p><h2>2. Majka mu određuje kako će živjeti</h2><p>Ne može ništa reći ni napraviti bez mamina blagoslova čak i ako ima 40 godina? Smijem li reći? Bježite! Da, to je muškarac koji će vas razmaziti, koji vjeruje da su žene važne i cijeni ih. Sve pozitivno, zar ne? Naravno. No problem nastaje jer u njegovom životu može postojati samo jedna kraljica. A to, draga moja, nisi ti. Ona je. To znači da će kod svake velike odluke on ispunjavati njezine želje, a ne tražiti ono što vi želite kao par. On je ljubazan i drag muškarac koji je svakome najbolji prijatelj i o njemu nitko ne može reći ništa ružno. Odan je i širokogrudan, no njegov pogled na vas će uvijek definirati nevidljiva sila - mamica.</p><h2>3. Mrzi svoju majku</h2><p>Ovaj tip muškarca ima teret svijeta na svojim ramenima. Čudo da uopće može hodati kroz vrata. Uspješan je poslovni čovjek, no grize kao zmija otrovnica. Pazite se! S majkom ima tešku i kompliciranu vezu od prvog dana. Ili je riječ o prelijepoj ženi s hrpom problema ili ga je u jednom trenutku toliko duboko razočarala da jednostavno ne može prijeći preko toga. Pod svaku cijenu joj nastavlja zamjerati, a to znači da biste u takvoj vezi morali opsluživati njegove negativne emocije.</p><p>Što se pak njegove naravi tiče, ima privlačnu karizmu koja sadrži i emocionalnu komponentnu, no u osnovi on je mali slomljeni dječak kojeg žene vole i on voli žene - do određene točke. Naime, voli ih dok se ponašaju kako on od njih očekuje i ne voli ih kad nije tako. Šovinistički? Da. Stvarnost je da se boji moći koju bi nad njim mogla imati žena pa je do sad imao stotine djevojaka i nijedna nije bila ona prava. Sklon je žaliti se na svoju majku i tražiti suosjećanje pri pomisli na slomljeno djetinjstvo. Ako mislite izlaziti s takvim tipom, postoji samo jedan dobar savjet - nemojte.</p><h2>4. Ne želi razočarati mamu</h2><p>Blizak je s majkom, ali ona ne upravlja njegovim životom. Umjesto toga on živi uz veliki strah da će je razočarati, pa zato kriomice radi ono što želi, osobito ako misli da ona to neće podržati. Obično je riječ o spretnim i pomalo podlim muškarcima koji preuzimaju različite vrste rizika i uspješni su, no ako se upustite u vezu s njim, onda morate uzeti u obzir i njegove eskapade. A to brzo dosadi. Želi vas zadovoljiti jer mrzi sukobe i često će kimajući potvrdno glavom reći da će učiniti što želite, a onda nastaviti po svojem. To može ići na živce.</p><h2>5. Posve je ovisan o majci</h2><p>Često je s mamom, i iako ona ne odlučuje, on svejedno traži njezino mišljenje. Do koje mjere? Do toga da joj priča najintimnije detalje svake svoje veze. Njihov je odnos pomalo incestuozan. Iako jako poštuje žene i želi čuti mišljenje partnerice, ne može sam odlučivati i nezreo je. On će prvi priskočiti u pomoć bilo kojem članu obitelji, no sklon je ogovaranju i često će se požaliti na brojne obveze iako ima osjećaj da ih mora ispuniti. Treba mu snažna žena jer je u životu sklon ovisiti o drugima.</p><h2>6. Majka mu je najbolja prijateljica</h2><p>Ako je sa svojom majkom prijatelj, a opet joj može bez straha reći da ga je uzrujala, vaš je muškarac samouvjereni tip. Žene ne doživljava kao prijetnju jer ga ne zastrašuju nego stimuliraju. Uživa u romantičnom odnosu i voli uzbuđenje nesuglasica, pa ukoliko ste pomalo pasivni ili niste samouvjereni, to nije muškarac za vas. Njegova mama o romantičnim vezama sina vjerojatno zna više nego što bi partnerica to htjela, no ukoliko se partnerica ne sviđa majci, on će joj prvi reći da zašuti i pomiri se s njegovim izborom. Ima puno prijateljica i nije sklon brzo se vezati, a to može izazvati ljubomoru. No kad se konačno veže, svoju vezu shvaća vrlo ozbiljno.</p>