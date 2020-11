Potom je prebacila kuteve sa svake strane i izravnala poplun koji se \u010dudom na\u0161ao unutar navlake. Arthur je svojim pomaganjem odu\u0161evio gledatelje.

- Pri\u010dekajte do kraja da vidite koliko je sladak - dodala je Sophie.

Mnogi su komentirali njezin video tvrde\u0107i kako je \u010daroban.

- Nevjerojatno, punih 30 godina to radim pogre\u0161no - napisao je netko.

- Kakva je ovo \u010darolija - dodaje drugi pratitelj, dok tre\u0107i komentira kako je rije\u010d o triku koji mijenja \u017eivote te da \u0107e ga svakako isku\u0161ati.

- Ovo izgleda tako lako u odnosu na to kako ja to radim, kao da se borim s tigrom i potom sam iscrpljena na kraju - kazala je \u017eena.

Promijenite navlaku za poplun u tren oka: Nevjerojatno je lako

Mijenjanje navlaka za poplune težaj je posao, osobito ako je riječ o velikom prekrivaču. No mama je na TikToku otkrila kako taj posao učiniti lakšim i jednostavnijim

<p>Posteljinu je promijenila u svega nekoliko sekundi, a sve je objasnila u videu na TikToku, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13327408/mum-double-duvet-change-hack-seconds-roll/">The Sun</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Mali trikovi za čišćenje kućanstva</p><p><strong>Sophie Liard </strong>s nadimkom The Folding Lady objavila je video koji su pregledale tisuće ljudi, a pokazala je kako uspješno promijeniti navlaku za poplun u svega nekoliko sekundi čak uz njezinog sinčića Arthura koji se cijelo vrijeme penjao po krevetu.</p><p>Posao je započela tako što je poplun stavila na čistu navlaku. Pazeći da kutevi ostanu zajedno, zarolala je poplun kako bi nalikovao na kobasicu.</p><p>POGLEDAJTE NJEZIN VIDEO:</p><p>Potom je prebacila kuteve sa svake strane i izravnala poplun koji se čudom našao unutar navlake. Arthur je svojim pomaganjem oduševio gledatelje.</p><p>- Pričekajte do kraja da vidite koliko je sladak - dodala je Sophie.</p><p>Mnogi su komentirali njezin video tvrdeći kako je čaroban.</p><p>- Nevjerojatno, punih 30 godina to radim pogrešno - napisao je netko.</p><p>- Kakva je ovo čarolija - dodaje drugi pratitelj, dok treći komentira kako je riječ o triku koji mijenja živote te da će ga svakako iskušati.</p><p>- Ovo izgleda tako lako u odnosu na to kako ja to radim, kao da se borim s tigrom i potom sam iscrpljena na kraju - kazala je žena.</p>