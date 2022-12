Promijenite svoj život savjetima uspješnih Hrvata i dajte djeci bez roditelja šansu za bolji život

Bila sam, mislim, druga godina na Akademiji za dramsku umjetnost, smjer gluma. Po preporuci glumice koja je tada već igrala u kazalištu ušetala sam u kuću na Tuškancu, na neobičan sat pjevanja. I odlazila godinu, ili dvije. Neobičan je bio taj prvi, ali i svaki sljedeći susret. Neobičan i beskrajno dragocjen. Jer se učilo pjevati, ali učilo se i misliti, i osjećati, i kako živjeti. Učilo se biti čovjek. Učilo se kako uspjeti u životu. I svaki je sat bio mala životna škola.

Jedna mi se rečenica nekako najviše urezala u pamćenje. Neću je stavljati u navodnike, jer se ne sjećam kako je išla točno. Ali, otprilike, toga sam dana čula – nikad u životu ne treba imati samo jedan as u rukavu, znati samo jednu vještinu, imati samo jedno znanje, uvijek treba imati plan B. Zakaže li ono prvo, hop!, skočiš u ono drugo što znaš raditi. I uvijek treba iznenađivati novim znanjima, druge, ali najprije sebe – napisala je za knjigu "Inspiriraj se!, 100+ iznimnih ljudi otkriva najbolji savjet koji su ikad dobili" dobitnica Nagrade Laurence Olivier u kategoriji najbolje glumice, Srca Sarajeva a najbolju žensku ulogu, Zlatne arene za najbolje glumačko ostvarenje... Zrinka Cvitešić.

Naš bivši izvršni urednik i pomoćnik glavnog urednika, danas kolumnist, Tomislav Birtić, na kavi je pitao najboljeg prijatelja koji je najbolji savjet koji je ikad dobio. "Rasti tamo gdje su te posadili”, odgovorio je prijatelj, a na pitanje tko je savjetovao reče da je to iz knjige Donalda Trumpa "The Way To The Top" („Put do vrha”). I tako je Birtić odlučio da će iduća knjiga u akciji njegovih prijatelja u kojoj 15 posto dobiti ide za školovanje dvoje djece bez roditelja biti riznica mudrosti uzora naše zemlje.

- Kad smo s firmom GoHome išli u Italiju, čovjek mi je pametno rekao: 'Nemoj otkrivati kako funkcionira marketing kod njih, nego nađi konzultanta. Pravog konzultanta, PR agenciju, whatever, plati ga pošteno, prepusti taj dio posla njemu'. Mislio sam, ma što ću ja njemu dati deset, petnaest, dvadeset tisuća eura. Koji će mi vrag on!? Potrošili smo dvjesto pedeset tisuća eura da bismo na kraju platili njega i potrošili još dvjesto. A on je napravio šest puta bolji posao od mene. O čemu se radi? Trebao bih se educirati da shvatim što se uopće u Italiji može napraviti, a on sve zna. A koga smo na kraju našli, čovjeka koji je radio PR za Berlusconija. Dakle, plati konzultanta, inače ćeš potrošiti brdo više love - zrno je mudrosti Hrvoja Bujasa, vlasnika "Crnog jajeta", robotskog restorana 'Bots&Pots', predsjednika Udruge Glas poduzetnika.

Birtić ističe da najbolje savjete, koji su ih učinili uzorima, ne otkrivaju samo iznimni čije je uspjehe teško, gotovo nemoguće ponoviti, nego i ljudi koji nisu planetarno uspješni, ali su si napravili život o kojem devedeset devet posto ljudi sanja. Od valjda najpoznatije serijske poduzetnice u Hrvatskoj i oko Hrvatske, Kristine Ercegović, do nogometnog menadžera Marka Naletilića; od Tomislava Anadolca, koji je proizveo najbolji gin na svijetu, Old Pilot's Gin, do frizerke Ivane Marušić, koja je nakon izbjeglištva počela, ma ne od nule, nego ispod nule, a sad joj plaćaju avionsku kartu da ih ugura u raspored i frizira na drugom kraju države, od institucije vinarstva Mare Mrgudić do Nikole Dujmovića, čiji Span radi informatička rješenja za Mc’Donalds, Starbucks i druge multinacionalke...

Autor kaže da je slušajući sugovornike više od dvadeset savjeta iz knjige odmah primijenio.

- Moja praksa kaže da je edukacija ključ uspjeha. Na panelu o investiranju pričalo se o nekretninama i zlatu, a ja sam rekao da je najvažnije investirati u obrazovanje, znanje, sposobnosti, vještine. Ili, da to ovako formuliram. Pogledajte teritorije na kojima roditelji djeci kupuju nekretnine, i teritorije na kojima roditelji djeci kupuju znanje, edukacije. Gdje se živi bolje? - rekao mu je vlasnik agencije za promet nekretninama, „Operete”, Boro Vujović, a Birtić, koji se nećkao o investiranju za njega značajnog iznosa, istog je trena odlučio platiti novu edukaciju.

Frizerka Ivana Marušić, čije klijentice kažu da za svaku ima drukčiju frizuru, a za sve isto veliko srce, u travnju je 1992. s obitelji kao izbjeglica iz Bosne došla u Zagreb, gdje je završila osmi razred. Bila je dobra matematičarka, oduvijek je sanjala da će raditi s djecom, biti učiteljica ili profesorica, kao njezin otac. A tata joj je savjetovao: "Uzmi zanat, kćeri, zanat će ti dobro doći". I bilo je tako!

Andrija Čolak je otvorio mali lokal u kojem se prodavao pomfrit. Planirao je pomalo se širiti. Danas ima sedamdeset franšizera u dvadeset zemalja i jedino je njegov food and beverage koncept iz Hrvatske izašao na američko tržište.

- U kojoj se god fazi života ili poslovanja nalazite, knjige su neiscrpno vrelo savjeta i ideja kako riješiti izazove. Jedan od omiljenih autora mi je Jim Collins. Jedan od genijalnih savjeta, koji ljudima obično nisu očiti, je: 'Prvo nađite ljude, a onda odredite kamo idete'. Menadžeri prvo odrede kamo žele ići, pa nalaze ljude koji se uklapaju u tu sliku. Mnogo je ispravnije prvo okupiti stručne ljude, pa zajedno odlučiti u kom bi smjeru firma, projekt ili proizvod trebali ići - rekao je Birtiću za knjigu.

Gibonni je u mladosti bio nestrpljiv. Otac mu je rekao rečenicu koja je dobro zazvučala, a poslije je svakim danom života shvaćao koliko s vremenom dobiva, a ne gubi: "Zlatane, možda Bog ima bolji plan s nama nego mi sami sa sobom". U vrijeme kad je otac to izgovorio Gibonniju je bio plan živjeti kao Axl Rose. Biti bajker u Los Angelesu i pjevač nekog heavy metal benda. "I sad razmišljam, što da mi se to ostvarilo? Ne bih imao ovu obitelj, svu radost koju sam imao u međuvremenu. Možda bih nešto drugo imao, ali sigurno ne ovo što mi je najljepše. Odrastaš, opet imaš neki plan. Živiš u zajednici, hoćeš kupiti stan, pa ti ispred nosa ode nešto što si mislio da je savršeno. Kako smo zakasnili? Kako nismo sreće imali? A onda se za dvije godine u toj zgradi otvori najproblematičniji kafić u gradu. Genijalna rečenica, možda Bog, Život... ima bolji plan s nama nego mi sami sa sobom. Neke stvari ne treba forsirati".

Našeg kolumnista pitamo koji ga je savjet iz knjige najviše iznenadio.

- Savjet ravnateljice Ekonomskog instituta, Zagreb, Maruške Vizek: 'Počni moliti' - odgovara Birtić.

- Prirodna sam kontemplativka, dugo sam se bavila meditacijom, međutim nikad nisam razvijala osobni odnos s Bogom. Savjet koji mi je – s obzirom na moj ustroj, na moj vrlo bogat unutarnji život i vrlo intenzivno duhovno doživljavanje svijeta – najviše promijenio život, najbolji savjet koji sam dobila je – počni moliti. Napravio je razliku, promjene su, nakon primjene savjeta bile, i još su, vrlo temeljite. Omogućio mi je da svijet počnem doživljavati više kroz srce. Neću otkriti tko je savjetovao, ali hajde, opisat ću ga, vrlo visoko pozicionirani političar - rekla mu je Maruška Vizek.

