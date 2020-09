A post shared by Official Page Short Hair Ideas (@short_hair_ideas) on Feb 29, 2020 at 5:20am PST

\u0160i\u0161anje je ritual koji je ove godine zapeo u pandemiji, no s povratkom na staro, naro\u010dito pri ulasku u novu sezonu, tu su razne lijepe opcije kako osvje\u017eiti stil i izgled kose.

POGLEDAJTE VIDEO: Lude boje na kosi inspirirane svijetom duginih nijansi

A post shared by Official Page Short Hair Ideas (@short_hair_ideas) on Jul 1, 2020 at 1:45am PDT

Kra\u0107e frizure jako su popularne, jer nema puno brige oko njih, naro\u010dito ako je kosa dobro o\u0161i\u0161ana, tako da mo\u017ee izdr\u017eati i par mjeseci bez odlaska u salon.

A post shared by Official Page Short Hair Ideas (@short_hair_ideas) on Jun 15, 2020 at 3:58am PDT

Klju\u010dna stvar je rez, odnosno \"cut\" frizure, koji \u0107e se pobrinuti da iz dana u dan kosa izgleda dobro. I razbaru\u0161ena varijanta je skladna, naro\u010dito uz malo suhog ulja koje \u0107e vrhovima dati hidrataciju.

A post shared by Official Page Short Hair Ideas (@short_hair_ideas) on Mar 14, 2020 at 10:53am PDT

Iskusni i stru\u010dni frizeri na\u010din \u0161i\u0161anja i oblikovanja frizure prilago\u0111avaju licu i obliku glave, a to zna\u010di da svaki tip lica mo\u017ee imati kra\u0107u ili kratku frizuru. Tanka kosa u kra\u0107oj \u0107e izvedbi dobiti dojam volumena.

A post shared by Official Page Short Hair Ideas (@short_hair_ideas) on Jun 27, 2020 at 9:52am PDT

Bilo da se radi o du\u017eim pramenovima ili \u0161i\u0161kama, svaki oblik lica mo\u017ee imati idealnu frizuru, a da nije sasvim duga. Kra\u0107e kose sa \u0161i\u0161kama lako je nositi na dva na\u010dina - spu\u0161tenu ili podignutu od lica.

A post shared by Official Page Short Hair Ideas (@short_hair_ideas) on Jun 6, 2020 at 7:42am PDT

Bob je slavni na\u010din \u0161i\u0161anja koji danas nosimo u vi\u0161e varijanti - kratke ili ne\u0161to du\u017ee, \u010dak do ramena. Izuzetno je popularan bob do razine vrata, nerijetko u nekoj valovitoj varijanti koju je lako odr\u017eavati na dnevnoj bazi.

A post shared by Official Page Short Hair Ideas (@short_hair_ideas) on Jul 3, 2020 at 5:41am PDT

Boje su podru\u010dje kreativne igre, a razli\u010dite nijanse bob frizure kosi mogu dati umjetni\u010dki dojam volumena.

A post shared by Official Page Short Hair Ideas (@short_hair_ideas) on Jun 3, 2020 at 10:17am PDT

Super kratka kosa mo\u017ee \"skinuti\" godine, jer otvaranjem lica i pravilnom frizurom dobiva se mladolik izgled.

A post shared by Official Page Short Hair Ideas (@short_hair_ideas) on Feb 28, 2020 at 12:58pm PST

I siva kosa je lijepa, no treba biti lijepo o\u0161i\u0161ana i njegovana, kako bi bila sjajna i uredna.

Promjena je dobra: Kraća kosa za ulazak u jesensku sezonu

Svaka sezona prilika je da malo osvježimo frizuru ili se odlučimo na nešto drugačije, kraće, a najbolje opcije su stepenaste varijante bob frizure koja se nosi u različitim dužinama, ovisno o teksuri lasi

<p>Frizuru mijenjamo kad želimo neku doslovnu promjenu u životu ili kosi treba stilsko osvježenje i to ne samo kroz šišanje, već i pramenove koji ne moraju biti isti na čitavoj kosi.</p><p>Šišanje je ritual koji je ove godine zapeo u pandemiji, no s povratkom na staro, naročito pri ulasku u novu sezonu, tu su razne lijepe opcije kako osvježiti stil i izgled kose.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Lude boje na kosi inspirirane svijetom duginih nijansi</strong></p><p>Kraće frizure jako su popularne, jer nema puno brige oko njih, naročito ako je kosa dobro ošišana, tako da može izdržati i par mjeseci bez odlaska u salon.</p><p>Ključna stvar je rez, odnosno "cut" frizure, koji će se pobrinuti da iz dana u dan kosa izgleda dobro. I razbarušena varijanta je skladna, naročito uz malo suhog ulja koje će vrhovima dati hidrataciju.</p><p>Iskusni i stručni frizeri način šišanja i oblikovanja frizure prilagođavaju licu i obliku glave, a to znači da svaki tip lica može imati kraću ili kratku frizuru. Tanka kosa u kraćoj će izvedbi dobiti dojam volumena.</p><p>Bilo da se radi o dužim pramenovima ili šiškama, svaki oblik lica može imati idealnu frizuru, a da nije sasvim duga. Kraće kose sa šiškama lako je nositi na dva načina - spuštenu ili podignutu od lica.</p><p>Bob je slavni način šišanja koji danas nosimo u više varijanti - kratke ili nešto duže, čak do ramena. Izuzetno je popularan bob do razine vrata, nerijetko u nekoj valovitoj varijanti koju je lako održavati na dnevnoj bazi.</p><p>Boje su područje kreativne igre, a različite nijanse bob frizure kosi mogu dati umjetnički dojam volumena.</p><p>Super kratka kosa može "skinuti" godine, jer otvaranjem lica i pravilnom frizurom dobiva se mladolik izgled.</p><p>I siva kosa je lijepa, no treba biti lijepo ošišana i njegovana, kako bi bila sjajna i uredna.</p>