Promjena vremena nosi neke poteškoće: Evo kako ih ublažiti

Ako ste pomislili da pad temperatura koje već za subotu najavljuju hidrometeorolozi donijeti olakšanje i doprinijeti tome da lakše izgurate dan i bolje spavate noću, zaboravite na tu nadu. Temperatura će, predviđati se, pasti i za 8 do 10 stupnjeva, no uz još uvijek toplih 26 stupnjeva očekuje nas i visok udio vlage u zraku (prognoze kažu 70 do 80 posto!), koja doprinosi tome da se osjećamo kao da je nekoliko stupnjeva više, upozorava nekoliko liječnika s kojima smo razgovarali.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo kako podnosimo vrućine ovih dana

Pokretanje videa... 00:31 Velike vrućine na šibenskim gradskim ulicama | Video: 24sata/pixsell

Visoki udio vlage u zraku otežava prirodno rashlađivanje tijela znojenjem, jer znoj ne isparava, već se zadržava na koži. Zbog toga se tijelo pojačano znoji i gubi tekućinu, kao da smo u pretis loncu. Stoga djeca i starije osobe, kao i ljudi koji rade na otvorenome, moraju biti vrlo oprezni: Jako je važno piti više tekućine da bismo nadoknadili onu izgubljenu znojenjem. Smanjite unos kave, čaja i alkohola, jer oni potiču dehidraciju te izbjegavajte napitke s visokom razinom šećera.

Najbolji izbor je obična voda, uz naglasak na namirnicama koje sadrže vrijedne minerale potrebne organizmu: banane, avokado, krumpir gljive (kalij), kisele krastavce, sir, slani kikiriki (natrij), špinat, sjemenke bundeve, bademi (magnezij), mlijeko, jogurt, piletina, špinat, tofu (fosfor i kalcij).

Ako inače spadate u meteoropate, treba znati da nagle promjene vremena često donose i promjene atmosferskog tlaka. Mnogi meteoropati mogu osjetiti niz poteškoća u vrijeme pada atmosferskog tlaka, s tim da tegobe mogu početi i ranije.

Poseban oprez savjetuje se ljudima kojima imaju problema s povišenim arterijskim tlakom, onima koji pate od glavobolja i migrene, kao i ljudima koji boluju od upalnih bolesti vezivnog tkiva, poput reume ili artritisa. Naime, postoje istraživanja koja ukazuju na to da više od 80 posto bolesnika s povišenim arterijskim tlakom i glavoboljom osjeća tegobe i dva dana prije promjene vremena.

Dok povišen atmosferski tlak ne utječe bitno na promjene raspoloženja, pad tlaka kod mnogih može izazvati i nemir, nervozu, loše raspoloženje te manjak koncentracije i pospanost tijekom dana, pa nastojte odgoditi veće obaveze i izbjeći gužve u prometu. Izbjegavajte boravak vani i teži fizički napor i zadržavajte se u klimatiziranim prostorima.