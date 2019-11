Pronađite srodnu dušu: Koji je tip muškarca stvoren za vas?

Neke cure obožavaju šminku, a druge se ne vole šminkati i stave puder samo na večernjem izlasku. Neke vole nogomet, a druge se pretvaraju da ga vole. Tako je i u ljubavi. Ne traže svi isto.

Nekome će možda odgovarati da je dečko najglasniji i stalno smišlja nove fore, dok će nekoj drugoj curi to biti grozno. Možeš se zaljubiti preko ušiju na prvi pogled i za mjesec dana razmišljati što ti je bilo jer si uopće ne odgovarate. On voli noćne izlaske, a ti gledanje romantičnih filmova na kauču. Ti voliš planinariti i uvijek si spremna za nove avanture, a on bi radije išao na predavanje o izvanzemaljcima. Svi imamo različite karaktere i različitu osobnost. Koliko ima tipova osobnosti? Kakvi su oni? I kako tvoja osobnost utječe na ponašanje u vezi?

Pomoću opisa osam glavnih tipova otkrij koji si tip i s kojim se najbolje slažeš.

Odana

Voliš govoriti istinu i ljude koji ne lažu, ali si najčešće nesigurna u stvari koje ti dečki kažu. Sigurnost je za tebe ideal i ne voliš promjene pa zbog toga dečki koji su s tobom u vezi mogu biti sigurni da ih nećeš prevariti. Jako si odgovorna, ali ponekad i jako nesigurna.

Partner: Tvoj najbolji partner je romantičar. Naučit će te da vjeruješ više ljudima, pokazat će ti svojim gestama da ga možeš ozbiljno shvatiti, ali i da ne gledaš tako ozbiljno na svijet oko sebe.

Promatračica

Misliš da ljudi zahtijevaju previše, a nude premalo. Cijeniš svoju privatnost i mnogo vremena provodiš sama. Više voliš slušati druge nego otkrivati svoje osjećaje. Dečkima možeš izgledati nedostupna, ali ustvari nisi takva.

Partner: Najbolje se slažeš s avanturistom. On će te natjerati da više sudjeluješ u životu koji se događa ispred tvojih očiju. Pomoći će ti da više pričaš o svojim osjećajima i osloboditi avanturisticu u tebi.

Perfekcionistica

Pomagačica

Usmjerena si na ispunjavanje potreba drugih prije nego svojih. Vjeruješ da ćeš na taj način dobiti ljubav natrag. Zbog toga izgledaš nesamostalna i previše potrebita. Često se osjećaš odbijenom i patiš.

Partner: Odvažan i hrabar dečko tvoj je idealan partner. Glasni su u društvu i naučit će te kako da se izboriš za sebe i prestaneš biti ‘zadnja rupa na svirali’.

Avanturistica

Voliš svoju slobodu i uvijek nalaziš nove stvari kojima se zabavljaš. Nekad i nove dečke. Nemaš dobru koncentraciju i lako ti je odvući pažnju. Srce si zabave, ali ne podnosiš negativne ljude oko sebe. Buniš se protiv autoriteta i ljudi te slijede zbog tvog urođenog šarma.

Partner: Promatrač je za tebe idealan jer može primiriti tvoj burni karakter. Naučit će te kako da se malo okreneš sebi i da nije sve u dobroj zabavi. Također, uz njega ćeš pokazati svoju nježniju stranu.

Odvažna i hrabra

Lako te prepoznati jer glasno braniš svoje stavove bez straha što će drugi misliti o tebi. Staješ u obranu potlačenih, ponekad i agresivnije nego što je potrebno. Svima u lice kažeš što misliš i nije te lako zastrašiti.

Partner: Uz pomagača ćeš se naučiti što je to nježnost i da ne mora svaka rasprava prerasti u svađu. Više ćeš obraćati pažnju na osjećaje drugih ljudi i brinuti o njima te postati bolja prijateljica.

Uspješna

Najvažnija si sama sebi i moraš uspjeti u svemu što radiš inače nisi zadovoljna. Marljiva si, ali i obuzeta samo sobom. Vrijednost mjeriš kroz uspjeh. Zapamti da nismo svi isti i daj im ‘prostora’ da budu svoji.

Partner: Za tebe je najbolji partner avanturist. Naučit će te da je ponekad uspjeh i pojesti cijelu jumbo pizzu te se dobro zabaviti bez natjecanja s prijateljima. Uz njega ćeš se opustiti.

Romantičarka

Ti si idealist i žudiš za osjećajem povezanosti. Često te ljudi oko tebe razočaraju i imaš osjećaj da u tvom životu uvijek nešto nedostaje. Prolaziš kroz jake emocionalne promjene i često si nesigurna u snagu svojih osjećaja.

Partner: Uglavnom se najbolje slažeš s perfekcionistom, mada na prvu ne izgleda tako. On će te ‘dovesti u red’, pomoći ti da bolje kontroliraš svoje emocije i svojim stavom dokazati da je on to što ti je nedostajalo.

