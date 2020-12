Izgled tijela muškarca ima veliku ulogu u seksu, već od samog odabira partnera do njegovih ljubavničkih vještina. I dok se kao ideal drži vitko tijelo muškarca s istaknutim trbušnim mišićima, u praksi je situacija znatno drugačija, tvrde znanstvenici s turskog Sveučilišta Erciyes.

Prema njihovoj studiji, muškarci s nešto većim indeksom tjelesne težine i opsegom struka većim od 92 cm, u prosjeku dulje 'traju' u seksu - oko 7,3 minute. S druge strane, muškarci ravnog trbuha imaju prosječno trajanje seksa oko 2,5 minute prije orgazma.

Naime, pivski i razni drugi oblici trbuščića povezuju se i s većom razina hormona estradiola, ženskog hormona koji je odgovoran za veću izdržljivost u seksu.

Doprinos izdržljivosti

Osim trbuščića, još neke stvari doprinose većoj izdržljivosti. Naime, istraživanja pokazuju da seks dulje traje s muškarcima koji su obrezani. Također, seks s kondomima obično traje dulje zbog smanjene osjetljivosti živaca na glaviću.

Koliko bi seks trebao trajati

Da se žene pita, u savršenom svijetu seks bi u prosjeku trajao od 10 do 15 minuta, barem tako misli oko 77 posto pripadnica nježnijeg spola. To ne uključuje vrijeme predigre, koja bi po njima trebala trajati barem 10-ak minuta. U predigru se najčešće uključuje ljubljenje, maženje, masiranje pa i oralni seks - sve prije same penetracije.

U stvarnosti, studije pokazuju da prosječan seks traje svega od tri do sedam minuta, a oko 25 posto muškaraca pati od prijevremene ejakulacije zbog koje sam seks traje manje od tri minute. Također, od pet do deset posto njih muči odgođena ejakulacija - u kojoj problem nije trajanje seksa, već činjenica da ne mogu doživjeti orgazam u seksu s partnericom ili im za to treba neuobičajeno dugo, preko 30 minuta.

Uzroci oba problema su najčešće psihološki, ali se mogu povezati i s ovisnošću o pornografiji te fizičkim uzrocima poput povišenog krvnog tlaka, šećerne bolesti, poremećaja štitnjače kao i urološkim tegobama.