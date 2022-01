- Muž mi je na bolovanju i sad se spotičem na neke njegove navike koje do sad nisam primijetila - kaže Britanka koja se na Mumsnetu požalila ostalim majkama na supruga zbog kojeg je već nekoliko puta skliznula u zahod, jer on nije za sobom spustio WC dasku. Upravo to je nešto što je najviše nervira kod njega.

- Podigne dasku kad mokri, ali je ne spusti natrag kad završi. Baš mi to ide na živce. Danas sam dva puta upala u zahod zbog toga. Brinem o maloj bebi i jurcam naokolo. Jučer smo se jako posvađali kad sam mu rekla da prestane mokriti po dasci i da obriše za sobom. Sad dasku podiže, ali je ne vraća na mjesto - dodala je.

Komentara uz njezinu objavu bilo je mnoštvo, a u oči upada rasprava koja se zahuktala - treba li on spuštati dasku za sobom ili bi pak ona trebala pripaziti prije nego sjedne na zahod.

Bilo je i onih koji smatraju da bi ona morala podizati dasku za njega, nakon što obavi nuždu - kako bi ga zahod dočekao spreman za mokrenje, prenosi Daily Mail.

Ovo su neki od komentara:

Bilo je i ljudi koji su komentirali kako ne razumiju takve rasprave i zašto neke žene imaju potrebu javno ocrnjivati svoje muževe i svima prepričavati stvari koje bi trebale ostati intimne.