Proslavimo zajedno njihov dan! Šaljite nam slike svojih štenaca

Neodoljive njuškice, nespretni koraci i bezuvjetna ljubav koja stane u malo, čupavo klupko - štenci imaju nevjerojatnu moć izmamiti osmijeh na lice svakome. Sretan vam Svjetski dan štenaca!
Upravo zbog radosti koju unose u naše živote, diljem svijeta se svakog 23. ožujka obilježava Svjetski dan štenaca. To je dan posvećen slavljenju njihovog postojanja, ali i prilika da se podsjetimo na veliku odgovornost koju sa sobom donose.
I zato, proslavite ovaj dan proslavite s nama! Imate li štene koje vam uljepšava dane? Ili možda čuvate fotografiju svojeg odraslog psa iz vremena dok je bio tek malena beba? Podijelite te dragocjene uspomene s nama! Šaljite nam fotografije svojih ljubimaca, a mi ćemo objaviti veliku fotogaleriju najslađih njuškica u Hrvatskoj.
Dan koji slavi ljubav, ali i podiže svijest
Iako na prvu zvuči kao još jedan simpatičan dan u kalendaru, Svjetski dan štenaca ima puno dublju i važniju pozadinu. Utemeljila ga je 2006. godine Colleen Paige, američka stručnjakinja za životni stil kućnih ljubimaca i zagovornica dobrobiti životinja, s dvostrukim ciljem. Prvi je, naravno, slavlje ljubavi i sreće koju štenci donose. Drugi, i nimalo manje važan, jest podizanje svijesti o strašnim uvjetima u takozvanim 'tvornicama štenaca' (puppy mills) i poticanje ljudi na udomljavanje umjesto kupnje.
Ovaj dan, koji je započeo u Sjedinjenim Američkim Državama, brzo je stekao međunarodno priznanje i danas služi kao globalna platforma za edukaciju o odgovornom vlasništvu. Poruka je jasna: posjedovanje psa je velika obveza koja traje godinama i zahtijeva brigu, strpljenje i resurse.
Udomi, ne kupuj: Poruka koja spašava živote
Jedna od ključnih poruka Svjetskog dana štenaca jest 'udomi, ne kupuj'. Prema podacima američke organizacije ASPCA, samo u SAD-u u skloništa svake godine uđe otprilike 3,3 milijuna pasa. Mnogi od njih su napuštena legla ili mladi psi koji čekaju svoju priliku za sretan život. Skloništa i azili prepuni su divnih štenaca mješanaca, ali i čistokrvnih pasa, koji samo čekaju da im netko pruži topli dom.
Udomljavanjem ne samo da spašavate jedan život, već i oslobađate mjesto u skloništu za drugu životinju kojoj je potrebna pomoć. Također, udomljavanjem izravno smanjujete potražnju koja hrani okrutnu industriju nereguliranog uzgoja, gdje se životinje često drže u nehumanim uvjetima isključivo radi profita. Ako razmišljate o novom članu obitelji, posjet lokalnom azilu najbolji je prvi korak koji možete napraviti.
Kako se možete uključiti?
Osim što nam možete poslati fotografiju svojeg ljubimca, postoji mnogo načina na koje možete obilježiti ovaj dan i napraviti razliku. Ako već imate štene, posvetite mu dodatnu pažnju – odvedite ga u dugu šetnju, kupite mu novu igračku ili ga jednostavno obasipajte maženjem.
Ako niste u mogućnosti udomiti psa, razmislite o donaciji lokalnom skloništu. Hrana, dekice, igračke ili novčani prilozi uvijek su dobrodošli. Možete se prijaviti i za volontiranje ili postati privremeni udomitelj, što je ključno za socijalizaciju mladih pasa i njihovu pripremu za stalni dom. Ne zaboravite podijeliti priču o ovom danu i na svojim društvenim mrežama uz globalni hashtag #NationalPuppyDay. Educiranje prijatelja i obitelji o važnosti udomljavanja možda je i najvrjedniji doprinos koji možete dati.
