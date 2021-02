Na internetskoj stranici Državnog inspektorata RH lani se našlo 303 proizvoda koji su zbog nekih manjkavosti ili čak ugroze sigurnosti kupca povučeni s tržišta sustavom Rapex. Naime, Rapex je sustav na nivou Europske unije kojim se potrošači upozoravaju na opasne i neadekvatne neprehrambene proizvode koje su države članice detektirale na svojim tržištima.

Na popisu iz 2020. godine bilo je svega, od igračaka, odjeće, obuće i kućnih potrepština do raznih vozila.

Početkom prosinca na listi su spomenuli neke modele osobnih vozila marke Mercedes Benz - A-klasa, B-klasa, CLA - 245 G vozila su proizvedena između 28. kolovoza 2014. i 2. studenog 2017. godine, a problem je bio itekako ozbiljan - zračni jastuk se mogao uključiti u nekim okolnostima iako je dječja sjedalica montirana na suvozačkom sjedalu, što može biti vrlo opasno za dijete.

- Mercedes-Benz AG utvrdio je da u određenim vozilima A-klase (BR 176, B-klase (BR 246) i CLA (BR 117) sjedalo suvozača nije kalibriran u skladu sa specifikacijama. Zbog toga se u nekim okolnostima ugrađena dječja sjedalica može identificirati kao osoba ili lagana osoba kao dječja sjedalica. Kao rezultat navedenog, unatoč prisutnosti sjedalice putnički zračni jastuk se može aktivirati. Nadalje, zračni jastuk se može deaktivirati unatoč prisutnosti osobe na suvozačkom sjedalu - napisali su u upozorenju i pozvali vlasnike takvih vozila da se jave trgovcu kod kojeg su automobil kupili.

Nekih mjesec dana ranije stiglo je upozorenje na autobus Lions City marke Man koja su proizvedena između siječnja 2019. i lipnja 2020. godine, a kod kojeg je postojala opasnost od eksplozije plina. Njihov distributer u Hrvatskoj je tvrtka MAN IMPORTER HRVATSKA iz Hrvatskog Leskovca.

Upozorenje je glasilo ovako: 'Mazivo koje se koristi za podmazivanje mehaničkih komponenata unutar uređaja za smanjenje tlaka može se stvrdnuti u slučaju duljeg izlaganja visokoj vrućini. Stvrdnuta mast sprečava kontrolirano ispuštanje spremnika u nuždi, što u najgorem slučaju dovodi do eksplozije plina u spremniku'.

Istom distributeru mogli su se javiti i vlasnici kamiona/autobusa TGS marke Man proizvedenih između prosinca 2019. i svibnja 2020. godine zbog problema u sustavu kočenja: 'Zbog neispravno postavljenih parametra međuosovinskog razmaka kotača u kočionom sustavu može doći do pogreške senzora. Postoji opasnost odgođenog kočenja, a time i povećanog puta kočenja'.

Kod vozila Crafter marke VW, Volkswagen, postojala je opasnost od odvajanja i ispadanja prozora, što nikako ne bi bilo zgodno pri velikim brzinama. Upozorili su na modele SYM2E, SYN1E, SYN2E, SYN1Z, SYM2Z proizvedene između 19. siječnja 2017. i 23. rujna 2019.

Upozorenje je glasilo ovako: 'Postoji mogućnost da se na Crafter vozilima proizvedenim u navedenom razdoblju bočni i / ili stražnji prozori mogu odvojiti od vozila. Ljepilo kojim su prozori zalijepljeni ne pruža potpuno prianjanje prozora uz okvir vozila. Na predmetnim vozilima bočni i / ili stražnji prozori biti će zamijenjeni'.

Distributer spomenutih vozila za Hrvatsku je Porsche Croatia d.o.o. iz Zagreba, a njihovi stručnjaci pojasnili su nam ponešto o ovom slučaju te naveli kako inače reagiraju kada dođe do sličnih situacija.

- Volkswagen proizvođač utvrdio da kod nekih Crafter vozila iz ograničenog perioda proizvodnje postoji mogućnost da su ugrađena bočna, odnosno stražnja stakla koja su kod dobavljača bila uskladištena predugo, odnosno na pogrešan način. To može uzrokovati odvajanje stakla. Ovim putem željeli bismo Vas izvijestiti da je navedenom mjerom na hrvatskom tržištu bilo obuhvaćeno jedno vozilo. Kupac je odmah pismeno informiran i pozvan u ovlašteni Volkswagen servis za gospodarska vozila kako bi se provela servisna mjera na vozilu. Kupac se već odazvao našem pozivu i nedostaci su otklonjeni. Vezano uz navedeno, nema drugih slučajeva zabilježenih na hrvatskom tržištu - pojasnili su nam Marko Blažević i Martina Pavlović iz Porsche Croatia d.o.o.

- Kao društveno odgovoran Koncern aktivno pratimo i vodimo brigu o kvaliteti naših proizvoda, neovisno o činjenici je li vozilo obuhvaćeno jamstvom ili je izvan jamstva. U slučaju bilo kakvih odstupanja bez odlaganja se vrši prijava u RAPEX sustav, proaktivno se informiraju nadležne institucije u Republici Hrvatskoj i vrši pismeno obavještavanje kupaca. Povratne informacije koje primamo pokazale su da smo prije svega, transparentnom komunikacijom opravdali povjerenje i lojalnost kupaca u segmentu brige za sigurnost naših proizvoda - dodali su.

Na Rapexu se svake godine nađe dosta igračaka, ali i kuhinjskih pomagala

Više tipova ekspres lonaca marke HERZBERG, proizvedenih u Kini, mogli su za nekoga biti kobni jer je postojala opasnost da se poklopac otvori dok je lonac pod pritiskom - svaka domaćica zna koliko to može biti opasno.

'Zbog pogreške sigurnosnog sustava, lonac se može otvoriti dok je pod pritiskom. Proizvod predstavlja opasnost od opeklina i ozljeda jer nije u skladu sa zahtjevima norme EN 12778', stajalo je u upozorenju. Proizvod su povukli s tržišta uz napomenu da ga se odmah prestane koristiti.

Dijelom dijelom na Rapexu bude igračaka koje su povučene s tržišta zbog sitnih dijelova kojima bi se dijete moglo ugušiti. No, neke predstavljaju rizik za zdravlje zbog ftalata. Na primjer, set za šminkanje marke Jocestyle - 1399, koji osim šminke sadrži i glavu lutke, povučen je jer 'predstavlja kemijski rizik zbog sadržaja ftalata DEHP koji oštećuje reproduktivni sustav'. Set se, rekli su, mogao kupiti putem platforme Alibaba Group.

Sličan problem bio je i Disney Frozen lutkama - dva komada Elsa i Anna visoke 28 cm. Upozorili su da 'proizvod predstavlja kemijski rizik zbog prisutnosti ftalata DEHP, DIBP i DINP koji oštećuju jetru, bubrege, pluća i reproduktivni sustav djece'. Mogle su se naručiti na stranici AliExpress.

Sporan je bio i dječji plašt s maskom Super Hero kineske robne marke Laegendary. Predstavljao je 'kemijski rizik zbog prisutnosti veće koncentracije olova, te opasnost od opeklina jer proizvod nije zadovoljio zahtjeve testova zapaljivosti'. Kupit se mogao na Amazonu.

Upozorili su i na dječju lopticu za gnječenje marke u obliku voća koje je u Hrvatskoj distribuirao Muller uz napomenu da 'zbog mikroba u tekućem punjenju postoji mogućnost da dođe do infekcije' te je potrebno prestati koristiti tu igračku i vratiti je u Muller trgovinu.

S tržišta je uklonjena i sluzava kineska igračka NEON SLIME marke Out of the Blue zbog povećane koncentracije olova, a time i radi opasnosti od trovanja: 'Povećana koncentracija štetnih tvari (olova) u igrački. Opasnost od trovanja. Obvezne mjere - Zabrana stavljanja proizvoda na tržište'. Distributer za Hrvatsku bila je Lesnina H d.o.o. iz Zagreba. Među djecom omiljen 'ljigava' mogao se vratiti trgovcu kod kojeg je kupljen.

- Po primitku informacije da proizvod sadrži veću koncentraciju olova od dozvoljenog, proizvod smo povukli iz prodaje i dali na uništenje. Opoziv odnosno povlačenje proizvoda iz prodaje smo objavili na našoj web stranici - pojasnili su nam u Lesnini.

Njihovu objavu donosimo u cijelosti:

'Lesnina H d.o.o. povlači iz prodaje dječju igračku „Ljigavac (neon slime), out of the blue“, dobavljača Out of the blue KG, Beim, Neuen damm 28, Lilienthal, Germany. Igračka se povlači jer nije sukladna zahtjevima članka 10. Pravilnika o sigurnosti igračaka, točke 13. Priloga II poglavlja III Kemijska svojstva, odnosno zahtjevima direktive 2009/48/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o sigurnosti igračaka, te zahtjevima HRN EN 71-3:2019 zbog povišenog sadržaja olova. Radi zaštite javno-zdravstvenog interesa, a osobito uzimajući u obzir zdravlje djece kao najosjetljivije skupine potrošača proizvod se povlači iz prodaje. Lesnina Hrvatska se ispričava zbog nastalih neugodnosti.'

- Mi konkretno za taj proizvod imamo dvije ispravne analize od strane dobavljača-u prilogu (jednu od ranije, i jednu nakon što smo im poslali informaciju da je proizvod pao na analizi). U svakom slučaju, čim dobijemo informaciju da je proizvod neispravan-odmah ga povlačimo iz prodaje te objavljujemo opoziv. Konkretno u slučaju igračke Slime, nemamo detaljnu informaciju koliko je kupaca proizvod vratilo. Slučajevi opoziva proizvoda su rijetki. Lesnina uvijek postupa prema sigurnosnim uputama dobavljača ili prema uputama inspekcije - dodali su.

Ponekad neki proizvod bude povučen s tržišta zbog mogućnosti onečišćenja okoliša. Jedan takav bila je lebdeća lopta Amenon proizvedena u Kini, a koju su neki Hrvati naručivali putem Amazona. U upozorenju su napisali: 'Proizvod predstavlja opasnost od onečišćenja okoliša zbog prisutnosti olova u velikim količinama.'

Dječje hodalice, punjači, maske...

Na tržištu je lani uočena i neadekvatna hodalica za bebe marke 'Helian' proizvedena u Kini koja je, osim što nije bila adekvatno sigurna za korištenje, bila je i preniska: 'Visina sjedala je preniska što može uzrokovati savijanjem djetetovih nogu pod neugodnim kutom što rezultira ozljedom. Hodalica za bebe nema odgovarajući sigurnosni mehanizam koji bi spriječio njezino padanje niz stepenice. Upute za uporabu i oznake upozorenja nisu odgovarajuće, što može dovesti do nesigurne uporabe proizvoda'.

Nakon tog upozorenja na Rapexu, sjedalicu su povukli s eBaya gdje se mogla kupiti.

Na popisu se našao i putni punjač koji se prodavao na internetskoj stranici Rakuten Francuska - Hobbystore, jer 'dizajn proizvoda izlaže korisnika opasnosti od električnog udara'.

Lani se na Rapexovom popisu, daleko više nego prijašnjih godina, našlo dosta zaštitnih maski, od onih koje su odbijene na granici jer nisu imale adekvatnu dokumentaciju do modela koji nisu štitili dovoljno. Bilo je čak i onih s lažnom oznakom sukladnosti.

Jedan takav model bila je filter maska 9901 GB2626-2006 KN95, proizvedena u Kini koju je po Europi distribuirala tvrtka iz Poljske. Uslijedila je zabrana stavljanja proizvoda na tržište uz obrazloženje: 'Proizvod nije prošao ispitivanje od strane poljskog prijavljenog tijela i maske ne pružaju dovoljnu zaštitu koju trebaju pružiti kada ih koriste zdravstveno osoblje u kontaktu sa zaraženim osobama'.

Drugi kineski model, filter maska Adiutor KYJKKJ, nije smio ući u našu zemlju jer: 'Proizvod ima CE oznaku, ali nije certificiran kao zaštitna oprema od strane nadležnog tijela. Posljedično, proizvod možda ne ispunjava zdravstvene i sigurnosne zahtjeve i pravilno štiti u kombinaciji s dodatnim mjerama'.

Na popisu se ponekad nađe i obuća, kozmetika...

Lani su s tržišta povukli muške kožne sandale marke HSY smeđe boje jer 'proizvod predstavlja kemijski rizik zbog povišenog sadržaja kroma VI koji može izazvati alergijske reakcije'. Nije spomenuto gdje se proizvode, a Hrvati su ih mogli kupiti u internetskoj trgovini Wish.

Upozorili su i na kinesku kremu za njegu ruku marke Caicui koju su žene znale naručivati putem eBaya. Problem je bio to što 'proizvod predstavlja kemijski rizik jer zadrži konzervans metilizotiazolinon (MI) koji se apsorbira kroz kožu i može prouzročiti oštećenje unutarnjih organa. Popis sastojaka nije na engleskom jeziku te može doći do alergijske reakcije zbog nepoznatog sadržaja'.