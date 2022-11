'Proučili smo 40.000 ljubavnih parova, ova sitnica je najbitnija za dugoročno sretnu vezu'

Američki psiholozi John i Julie Schwartz Gottman, suosnivači su centra za istraživanje 'The Gottman Institute and Love Lab'. U braku više od 35 godina, dvoje psihologa svjetski su poznati po svom radu na stabilnosti veze i predviđanju razvoda. Posljednjih 50 godina, proučavali su više od 40.000 parova.

U laboratorijskoj studiji, na primjer, mogli su predvidjeti s 94% točnosti hoće li brak potrajati - nakon promatranja partnera samo 15 minuta.

Jedan od odlučujućih čimbenika bio je koliko se često 'okrenete' prema partneru umjesto da se 'odvratite'.

Trik za veze br. 1 - 'Okretanje prema'

Kada se par okrene jedno prema drugome, daju i odgovaraju na ono što nazivaju 'ponudama za povezivanje'. Ponude mogu varirati od malih stvari, poput pokušaja privlačenja pozornosti uzvikivanjem imena, do velikih stvari, poput traženja dubljih potreba koje treba zadovoljiti.

Najsretniji parovi dovoljno su pametni da primijete kada njihov partner nešto 'traži' i odustanu od onoga što rade, ako je potrebno, da bi se angažirali.

Ako na primjer partner nešto primijeti i želi to podijeliti, drugi partner može odgovoriti na jedan od tri načina - 'okretanjem' prema njemu, odavanjem priznanja i uključivanjem u njihov pokušaj povezivanja - 'odvraćanjem', odnosno aktivnim ignoriranjem ili jednostavno ne primjećivanjem njihovog pokušaja povezivanja - 'protivljenjem', odnosno razdražljivim ili ljutitim prekidanjem pokušaja povezivanja.

Foto: Dreamstime

Čin 'okretanja prema' gradi ljubav i osjećaj timskog rada, pomažući da veza potraje kroz sukobe i vanjske smetnje te pomaže u jačanju temelja trajnog odnosa.

Naravno, nemoguće je uvijek se tako ponašati prema partneru.

Ali u njihovoj laboratorijskoj studiji, parovi koji su ostali zajedno najmanje šest godina 'okrenuli' su se jedno prema drugome u 86% slučajeva.

Oni koji su se razveli učinili su to samo u 33% slučajeva.

Kako vježbati okretanje prema partneru u vezi?

Evo tri načina za to:

1. Obavite desetominutnu prijavu

Odaberite vrijeme za partnera kada ste u mogućnosti slušati i kada ne žurite nigdje. To može biti ujutro uz kavu prije posla ili navečer nakon što stavite djecu na spavanje. Postavite im jednostavno pitanje poput toga trebaju li nešto od vas ili možete li im nekako pomoći.

To omogućuje partneru da razmisli o svojim potrebama, a vi jasno dajete do znanja da želite biti uz njega. Također im daje nadu da ćete, ako navedu što im je potrebno, pokušati odgovoriti potvrdno. Potrudite se da zadovoljite potrebe partnera, bilo da je riječ o sitnicama ili nečem većem.

2. Pokupite 'novčiće'

Baš kao što biste uzeli novčić ili novčanicu da ste ih vidjeli na ulici, razmišljajte o svakom potencijalnom trenutku veze kao o nečem vrijednom, čak i ako se čini malim ili prolaznim.

Foto: Dreamstime

Novac se zbraja s vremenom.

Pripazite na ove 'pozivnice za povezivanje' - kontakt očima - osmijeh - uzdah - izravan upit za pomoć ili pažnju - pozdrav za dobro jutro ili laku noć - traženje usluge - čitanje naglas - pokazivanje nečeg - dozivanje vašeg imena iz druge sobe - partner djeluje tužno ili potišteno - fizički nose nešto teško - djeluju frustrirano.

3. Nemojte 'još' odustati

Vaša emocionalna dostupnost neće uvijek biti u skladu s emocionalnom dostupnošću partnera. I to je u redu. Evo kako to riješiti - kada partner daje ponudu, ali ne možete se uključiti, nemojte ignorirati zahtjev, samo ukratko objasnite zašto ne možete biti dostupni. Kada date ponudu, a oni ne odgovore te ako promaše nekoliko ponuda, samo nastavite pokušavati, ali ako je to obrazac, istaknite to. Kada je ponuda napravljena s negativnošću, odnosno ako ponekad zvuči kao da pokušava započeti svađu, ignorirajte negativnost i odgovorite na dublju, skrivenu ponudu, donosi CNBC.

Ove će vam prakse pomoći ako izlazite s nekim i pitate se što je sljedeće, ali i ako ste u braku 50 godina.

Sve što trebate je - volja da pokušate.

