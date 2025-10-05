Provela 20 dana na Antarktici: 'Ove lekcije su mi totalno promijenile pogled na život'

Putovanje na Antarktiku predstavlja ultimativni poziv na usporavanje.

- Odmah po dolasku potpuno sam se isključila s interneta i fotografirala samo pravim fotoaparatom. Bila sam odlučna stvarno vidjeti prizore pred sobom, šokantno plavo ledenjaka, kitove grbace kako iskaču iz mora, pa čak i tiho zadovoljstvo vrućeg tuša nakon noćenja na ledu - rekla je Sarah Groen, savjetnica za luksuzna putovanja.

- Preporučila bih da učinite isto na svom putovanju. Isključite se, vodite dnevnik i slavite male užitke, poput ispijanja šampanjca iz kristalnih čaša na posljednjem vožnji Zodiakom. Istraživanja pokazuju da svjesno uživanje u iskustvu pojačava našu sreću - dodaje.

Nema ničeg sličnog kao stajati na ledu u luksuznom kampu, okruženi tisućama kilometara netaknute divljine. Ova prostranost čini svakodnevni stres nevažnim. Antarktik se formira više od 35 milijuna godina, tako da vaš inbox može čekati. Bilo da letite, prelazite Drakeov prolaz ili odaberete hibridnu rutu, samo putovanje tamo mijenja perspektivu.

- Dio mog itinerera uključivao je put na otok Južna Georgija, gdje sam sletjela s broda Zodiaka u svijet koji nije djelovao kao moj. Pingvini su skakali iz mora, vjetar je zavijao, a imala sam jasni osjećaj da sam ja novitet koji su životinje došle vidjeti. U tom trenutku bila sam potpuno uronjena, bez prošlosti i budućnosti, samo duboka prisutnost. To stanje, poznato kao tok, donosi tihu radost koja traje dugo nakon putovanja. Da biste ga iskusili, ne preskačite Južnu Georgiju. Taj otok nosi emocionalno bogatstvo koje ne možete replicirati - dodaje.

- Godinu dana nakon što sam zadobila ozbiljnu ozljedu, pronašla sam se na putu za Antarktik iz Cape Towna na ekspediciju planinarenja. Bila sam nervozna, ali naučila sam koristiti dereze, spuštati se užetom i sigurno prelaziti ledenjake. To iskustvo obnovilo je moje vjerovanje u sebe, da možemo savladati teške stvari - ispričala je Sarah Groen.

Od tada se popela na Grand Teton, stekla magisterij iz pozitivne psihologije i čak transformirala svoj posao tako da putovanja koristi kao put ka dobrobiti. Ako želite testirati vlastite granice, White Desert’s Echo Camp nudi jednako udobnost koliko i izazov.

Na Antarktiku priroda kroji pravila, a vremenski uvjeti mijenjaju i najbolje planove.- Život s neizvjesnošću poput ove podsjetio me koliko malo kontroliramo i koliko to u konačnici može biti oslobađajuće. Ovo prihvaćanje činjenice da ne možemo kontrolirati sve je moćan osjećaj koji možete prenijeti u svakodnevni život i karijeru - zaključuje.