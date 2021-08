Karmen Swanepoel, računovotkinja i samouka umjetnica iz Južne Afrike, potražila je inspiraciju na Pinterestu kad je odlučila urediti dom. Plan joj je bio prekriti pod od 24 četvorna metra nečim jedinstvenim.

POGLEDAJTE VIDEO Mirjana Mikulec o uređenju interijera:

Pod od kovanica učinio joj se savršenom idejom pa se ubrzo primila posla. Izračunala je kako će joj biti potrebno čak 50.000 kovanica od pet južnoafričkih centi da realizira svoj san - to bi bilo kao da kod nas netko slaže kovanice od 20 lipa, ako se gleda na protuvrijednost.

Toliki broj kovanica nije bilo lako pronaći pa se u potragu uključila i lokalna banka. Pomogli su joj u potrazi za kovanicama koje više nisu u opticaju.

- U početku sam razmišljala složiti ih u obliku saća, jer bi mi u tom slučaju trebalo manje kovanica, ali računovođa u meni to nije mogao dopustiti, odlučila sam to napraviti kako treba. Izmjerila sam prostor, napravila izračune i zaključila kako mi je potrebno oko 50.000 kovanica - prisjetila se.

Skupljala ih je devet mjeseci, a kad se dobrano približila ciljanoj brojci, imala ih je 48.500, bacila se na posao. Ostatak kovanica skupila je tijekom radova, taman da završi svoj projekt.

Otišla je i na tečaj tehnike rada s epoksidnom smolom kako bi pod bio savršeno napravljen, prenosi The Sun.

- Bila je luda ideja početi s radovima usred zime, smrzavala sam se. Ali, pokazalo se da je to zapravo bilo dobro, jer je postupak miješanja epoksidne smole, baze i učvršćivača, vrlo osjetljiv. Da sam to radila ljeti, bilo bi mi potrebno 10 do 20 ljudi koji bi mi pomogli, a zimi sam sve to mogla sama - ispričala je.

Kaže da je svaki dan ustajala čim je Sunce provirilo na horizontu i slagala kovanice, a radila je to i vikendom. Klečala je na hladnom podu ukupno nekih 70 sati, i nije joj nimalo žao. Prijatelji joj govore da je to 'najluđi projekt koji je ikad napravila'.

Nakon što se smola pod kovanicama posve stvrdne, planira staviti završni epoksidni sloj, a potom angažirati majstore koji će postaviti lajsne.

Pogledajte rezultat njezinog rada i u videu: