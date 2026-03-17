Provjerene prirodne metode za zaštitu vrta i biljaka od puževa

U potrazi za rješenjem mnogi posežu za raznim metodama, no važno je znati da borba ne mora biti ni skupa ni štetna za okoliš. Uspjeh leži u kombinaciji prevencije, pametnih zamki i korištenja prirodnih saveznika.

POGLEDAJ VIDEO: Zagreb: Zoran Pavlov na vrhu nebodera ima vrt

Pokretanje videa... 00:32 Zagreb: Zoran Pavlov na vrhu nebodera ima vrt | Video: 24sata/pixsell

Prije nego što krenete u rat protiv svakog puža kojeg ugledate, korisno je znati da nisu svi jednako štetni. Primjerice, vrste koje obitavaju na kompostnim hrpama zapravo pomažu u procesu razgradnje, hraneći se algama i plijesni. Problem predstavljaju poljski puževi i njihovi srodnici koji mlade presadnice mogu uništiti doslovno preko noći, ostavljajući za sobom samo pustoš.

Prevencija je pola posla: stvorite nepovoljno okruženje

Najuspješnija strategija započinje stvaranjem uvjeta u kojima se puževi ne osjećaju ugodno. Budući da su aktivni noću i vole vlagu, prvi i najvažniji korak je promjena navika zalijevanja. Umjesto večernjeg, prakticirajte jutarnje zalijevanje. Na taj će se način površina tla do večeri osušiti, što će puževima znatno otežati kretanje.

Drugi ključan element je urednost vrta. Uklonite sva potencijalna dnevna skrovišta: daske, hrpe kamenja, stare tegle ili guste nakupine korova. Redovitim prozračivanjem i prorjeđivanjem biljaka omogućujete bolji protok zraka i brže sušenje tla. Orezivanje donjih listova biljaka poput rajčica ili kupusnjača također smanjuje 'mostove' preko kojih puževi lako dolaze do plodova i listova. Obrada tla, poput plitkog prekopavanja, izlaže njihova jajašca suncu i predatorima, čime se smanjuje buduća populacija.

Foto: 123RF

Prirodne barijere i pametne zamke

Kada preventivne mjere nisu dovoljne, na red dolaze fizičke prepreke i zamke. Iako se u narodu spominju brojne metode, neke su se u praksi pokazale znatno učinkovitijima od drugih.

Metode koje dokazano djeluju

Jedna od najučinkovitijih barijera je bakar. Kontakt puževe sluzi s bakrenom površinom stvara blagi elektrokemijski šok koji ih odbija. Oko povišenih gredica ili lončanica možete postaviti samoljepljive bakrene trake koje moraju biti dovoljno široke da ih puž ne može jednostavno prijeći.

Klasična i vrlo popularna metoda je zamka s pivom. Miris fermentacije neodoljivo privlači puževe. Dovoljno je ukopati u zemlju plastičnu čašu ili posudu tako da joj rub viri centimetar iznad površine tla i napuniti je pivom. Ostavite li rub iznad zemlje, spriječit ćete da u zamku upadnu korisni kukci poput trčaka. Pivo je potrebno mijenjati svakih nekoliko dana, a kao jeftinija alternativa može poslužiti mješavina vode, kvasca i malo šećera.

Ako vam je odbojna ideja utapanja, jednako učinkovito je i ručno sakupljanje. Najbolje vrijeme za lov je noću, uz pomoć svjetiljke, ili rano ujutro. Postavite vlažne daske, komade kartona ili polovice grejpa na tlo oko gredica. Puževi će se ispod njih sakriti od dnevne vrućine, a vi ih ujutro možete jednostavno pokupiti i premjestiti daleko od vrta.

Materijali upitne učinkovitosti

U vrtlarskim krugovima često se kao rješenje spominju ljuske jaja, talog kave, drveni pepeo ili oštri pijesak. Iako je istina da se puževi nerado kreću preko oštrih i suhih površina, studije i iskustva mnogih vrtlara pokazuju da su ove barijere rijetko kad dovoljne da zaustave gladnog puža. Ljuske jaja i talog kave gube svaku učinkovitost čim se navlaže. Ipak, njihovo dodavanje u tlo nije beskorisno – ljuske obogaćuju zemlju kalcijem, a kava blago povećava kiselost, što nekim biljkama pogoduje. Slično vrijedi i za dijatomejsku zemlju, prah koji isušuje puževe, no djelotvoran je isključivo u potpuno suhim uvjetima.

Biološka kontrola i saveznici u vrtu

Najodrživiji pristup kontroli puževa jest poticanje bioraznolikosti. Uspostavljanjem prirodne ravnoteže u vrtu, populaciju štetnika možete držati pod kontrolom bez puno muke. Prirodni neprijatelji puževa su ježevi, žabe, kornjače, sljepići te neke vrste ptica poput kosova i čvoraka. Stvaranjem malog jezerca privući ćete žabe, a kućica za ježeve ili hranilice za ptice učinit će vaš vrt njihovim stalnim staništem.

Foto: 123RF

Ako imate uvjete, najučinkovitiji biološki borci protiv puževa su patke, posebice indijske patke trkačice. One su neumorne u potrazi za puževima i njihovim jajašcima, a pritom uglavnom ne oštećuju povrće.

U posljednje vrijeme sve su popularniji i mikroskopski pomagači – parazitske nematode. Riječ je o sićušnim organizmima koji se pomiješaju s vodom i zaliju po tlu. Nematode aktivno traže puževe, ulaze u njih i inficiraju ih smrtonosnom bakterijom. Ova metoda je potpuno sigurna za ljude, kućne ljubimce i druge organizme, no relativno je skupa i potrebno ju je ponavljati svakih šest tjedana.

Na kraju, ako ništa od navedenog ne daje rezultate, na tržištu postoje i peleti protiv puževa. Preporučuje se korištenje onih na bazi željezovog fosfata, koji su odobreni za ekološku proizvodnju i nisu otrovni za kućne ljubimce, ptice i ježeve. Nakon konzumacije, puževi se povlače u skrovišta i ugibaju, ne ostavljajući vidljive tragove sluzi.