Provjerili smo kako se kreću cijene snimanja i fotografiranja vjenčanja od uvođenja eura

Posljednjih godina, svijet fotografije doživio je revoluciju s nevjerojatnim tehnološkim napretkom i pratećim porastom cijena. Ove promjene značajno su utjecale na tržište vjenčane fotografije i videa, gdje su cijene usluga narasle, a kvaliteta i mogućnosti snimanja dosegle nove visine. Od filmskih produkcija do kratkih video sadržaja za društvene mreže, industrija bilježi rast i inovacije koje redefiniraju način na koji se uspomene stvaraju i čuvaju.

Foto: Wedding house

Tehnološka revolucija

Prije pet godina dogodio se ogroman tehnološki napredak u svijetu fotoaparata i kamera, što je rezultiralo značajnim porastom cijena. Naime, prije deset godina fotografi su još koristili analogne aparate, dok danas čak i DSLR tehnologija postaje zastarjela, zamijenjena naprednijim mirrorless aparatima. Mirrorless fotoaparati nude brže okidanje i, uz pomoć umjetne inteligencije, preciznije fokusiranje, što rezultira oštrijim i kvalitetnijim fotografijama. Osim toga, ovi uređaji nude mogućnosti koje su ranije bile rezervirane isključivo za filmsku produkciju, pružajući visokokvalitetne videozapise.

Foto: Wedding house

Porast cijena vjenčane fotografije

Do 2020. godine, očekivana cijena za fotografa vjenčanja iznosila je između 5 i 8 tisuća kuna, ovisno o uključenim uslugama. Danas se cijene za etablirane fotografe i studije vjenčanja kreću od 1200 do 2000 eura. Fotografi s dugogodišnjim iskustvom i renomeom naplaćuju između 3 i 5 tisuća eura, posebno za destinacijska vjenčanja za strane klijente. Početnici u ovom poslu nude svoje usluge po cijenama od 600 do 800 eura, često bez dodatnih usluga kao što su weddingbookovi.

Foto: Wedding house

Nova razina video snimanja

Video snimanje vjenčanja postaje sve važnije i skuplje. Prije deset godina, malo parova je uzimalo video pakete koji su uključivali dugi video s linearnim prikazom vjenčanja. Danas, prateći svjetske trendove i Youtube, postoji velik broj filmskih snimanja vjenčanja koja mladenke i mladoženje prepoznaju po kvaliteti i spremni su za njih izdvojiti više novca. Cijene se kreću od 600 do 800 eura za početnike, dok etablirani studiji naplaćuju od 1000 do 2000 eura. Najviša razina produkcije, koja uključuje snimanje na više lokacija, košta između 2000 i 5000 eura, a dron je postao standardan dio paketa.

Foto: Wedding house

Novi trend: Wedding Content kreatori

Najnoviji trend su Wedding Content kreatori koji stvaraju kratke filmove za društvene mreže u okomitom i horizontalnom formatu. Snimanje se može obavljati mobitelom ili profesionalnom opremom, uključujući dronove, ovisno o željenoj kvaliteti i uvjetima snimanja.

Foto: Wedding house

Budućnost tržišta

Od ukupno oko 20 tisuća vjenčanja godišnje, značajan broj parova i dalje ne angažira foto i video tim, što je karakteristično za manje i intimnije proslave. S druge strane, destinacijska vjenčanja postaju sve popularnija, posebno među strancima spremnim izdvojiti između 10 i 30 tisuća eura za profesionalnu produkciju s više snimatelja i fotografa.

Foto: Wedding house

Bez obzira na sve, uspomene u obliku digitalnih fotografija, weddingbookova i videa ostaju trajne i dragocjene, pružajući dokumentaristički i živi prikaz posebnog dana.