Provjerite koje trgovine rade na Dan državnosti i do koliko sati

Ako ste na državni praznik, Dan državnosti, 30. svibnja, zaključili da vam je nečega ponestalo i morate u trgovinu, svakako provjerite kako rade, jer je moguće da u onima koje su vam najbliže naiđete na zatvorena vrata.

POGLEDAJTE VIDEO: Očekivanja Zagrepčana vezano uz trgovine i kupnju

Prema informacijama koje su sami trgovci objavili, dio trgovina, naime, uopće neće raditi, dok neke rade skraćeno, no ima i onih koje će raditi kao i normalnim radnim danom. U većini slučajeva, riječ je o velikim trgovačkim centrima, no treba imati na umu da su poslovnice Pošte, Fine i banaka koje u njima rade najčešće zatvorene.

Donosimo vam opširan popis radnih vremena trgovina i šoping centara:

KONZUM

'Dragi kupci, isplanirajte svoju kupnju na vrijeme jer će naše prodavaonice 30.5.2023. raditi prema posebnom radnom vremenu. Radno vrijeme vaše najbliže Konzum prodavaonice u utorak možete provjeriti OVDJE.

LIDL

Dio Lidlovih trgovina na Dan državnosti radit će do 14 sati, neke do 18, a preostale do 20 sati, što ovisi o lokaciji trgovine. Radno vrijeme pojedinačnih trgovina možete provjeriti OVDJE.

SPAR I INTERSPAR

Većina trgovina radit će skraćeno, no to ovisi o lokaciji. Radno vrijeme trgovina možete provjeriti OVDJE.

KAUFLAND

Na Dan državnosti poslovnice Kauflanda rade od 8 do 21 sat.

PLODINE

Na Dan državnosti 30. 05. 2023. naši supermarketi radit će prema nedjeljnom radnom vremenu, priopćili su iz Plodina. Radno vrijeme pojedinih poslovnica možete provjeriti OVDjE.

STUDENAC

Na Dan državnosti sve poslovnice rade prema uobičajenom radnom vremenu, kažu nam u Studencu.

TOMMY

'Na Dan državnosti, Tommy prodavaonice će raditi prema prilagođenom radnom vremenu koje možete provjeriti OVDJE.

KTC

'KTC je jedini trgovački lanac koji od početka 2020. godine ne radi nedjeljom, blagdanima i praznicima dok ostale dane radi uobičajeno.

MÜLLER

Radno vrijeme njihovih trgovina ovisi o lokaciji, neke su zatvorene, neke rade skraćeno, a ima i onih otvorenih cijeli dan. Stoga provjerite kako radi poslovnica u vašoj blizini OVDJE.

BIPA

Poslovnice rade po prilagođenom radnom vremenu, ovisno o lokaciji. Radno vrijeme pojedinih poslovnica možete provjeriti OVDJE.

DM

Radno vrijeme trgovina ovisi o lokaciji, neke će biti zatvorene, neke raditi prilagođeno. Radno vrijeme najbliže poslovnice možete provjeriti OVDJE.

Foto: Dreamstime

BAUHAUS

Trgovine Bauhausa neće raditi na Dan državnosti, 30. svibnja, kažu nam u Službi za korisnike.

PEVEX

Većina prodajnih centara n a Dan državnosti radit će uobičajenim radnim vremenom, osim nekih lokacija. Radno vrijeme pojedine poslovnice dodatno možete provjeriti OVDJE.

IKEA

Robna kuća u Zagrebu u utorak radi o prilagođenom radnom vremenu, od 10 do 21 sat.

AVENUE MALL ZAGREB

Većina trgovina radi po prilagođenom radnom vremenu (od 9 ili 10 sati, pa do 18, odnosno 20 sati, ovisno o trgovinama), no Pošta, Fina i poslovnice banke ne rade. Radno vrijeme pojedinih trgovina možete provjeriti OVDJE.

ARENA CENTAR ZAGREB

Centar radi prema uobičajenom radnom vremenu, no osim javnog bilježnika, Fine, Hrvatske pošte i PBZ-a.

GALERIJA POREČ

Trgovine rade po redovnom radnom vremenu, obavijestili su iz Galerije Poreč još početkom mjeseca.

GALERIJA BAKAR

I ovaj centar radi po redovnom radnom vremenu, od 9 do 21 sat.

JOKER SPLIT

I Jocker u Splitu na Dan državnosti radi prema redovnom radnom vremenu, a tako će raditi i na Tijelovo (8. lipnja), te na Dan antifašističke borbe (22. lipnja).

MALL OSIJEK

Na Dan državnosti centar je otvoren i radi prema redovnom radnom vremenu.

MALL OF SPLIT

Centar radi uobičajeno, od 9 do 21 sat.

SUPERNOVA BUZIN

Centar radi od 9 do 21 sat.

SUPERNOVA ZADAR

Centar radi od 9 do 21 sat.

SUPERNOVA VARAŽDIN

Na Dan državnosti, u utorak, centar radi po skraćenom radnom vremenu, od 9 do 14 sati.

SUPERNOVA KARLOVAC

I ovaj centar na Dan državnosti radi od 9 do 21 sat.

TOWER CENTER RIJEKA

Centar je otvoren po prilagođenom radnom vremenu, od 10 do 21 sat.

WEST GATE

Centar je otvoren od 10 do 21 sat.

CITY CENTER ONE ZAGREB EAST

Centar radi od 9 do 21 sat.

CITY CENTER ONE ZAGREB WEST

Centar radi od 9 do 21 sat.

CITY CENTER ONE SPLIT

Centar radi od 9 do 21 sat.