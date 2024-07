Provjerite: Kosa može pojačano ispadati jer ju sušite pogrešno

Genetika, temeljni zdravstveni problemi i razni elementi iz okoline, kao što su UV zračenje te isušivanje itekako utječu na stanje kose. No tu je i svakodnevna njega koja može promijeniti izgled i kvalitetu kose.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:02 Frizerski salon Brajo | Video: KanalRi

- Na ispadanje kose može utjecati i stres te način njege, pranje kose, sušenje i češljanje - naveo je globalni stručnjak za kosu, Britanac Jonathan Andrew.

Naime, navodi kako kosa ima ciklus rasta koji je nepravilnom njegom moguće poremetiti.

- Kosa ima prirodni ciklus rasta i ponekad može proći i do šest mjeseci da počne opadanje kose zbog prethodnog nedostatka vitamina ili bolesti. Često, nakon bolesti, vaša kosa može patiti jer je tijelo pametno usmjerilo sve hranjive tvari na područje gdje je to najpotrebnije, a kosa je pritom najmanje važan element - istaknuo je stručnjak.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Upozorava da nepravilna dnevna njega kose, poput nepravilnog sušenja, može uzrokovati daljnje 'oštećenje i trenje' pramenova.

- Većina ljudi izađe iz tuša nakon korištenja šampona i balzama te nakon toga energičnim pokretima trlja tjeme. No to nije dobro, jer ono može dovesti do gubitka i lomljenja lasi. Dakle, moj savjet je da više pazite na sušenje i upijanje viška vlage. Iscijedite vodu iz kose što više i tek onda je osušite - naglasio je. Trljanje treba biti blaže, a sušenje na skroz prosušenu kosu.

Dodaje da je pravilno pranje kose i njega vlasišta ključ za poboljšanje gustoće kose. Objasnio je da nakupljanje proizvoda od neredovitog pranja kose može začepiti folikule i pridonijeti ispadanju.

Andrew je upozorio da je ono što stavljate u svoje tijelo jednako važno kao i ono što nanosite na glavu.

- Vođenjem boljeg, zdravijeg stila života, s manje stresa, povećanjem unosa vitamina ili omega 3 dodataka te prehranom bogatom orašastim plodovima i sjemenkama kao što su orasi, brazilski orasi, bademi i chia sjemenke, i kosa će biti kvalitetnija. Naime, prehrana igra važnu ulogu pa je ključno osigurati uravnoteženu prehranu s antioksidansima, željezom, vitaminom D, masnim omega 3 masnim kiselinama, jajima, lisnatim zelenilom i voćem, posebno bobičastim voćem - naglasio je.

A kako dodati punoću kosi, predlaže da to možemo napraviti odabirom stila frizure.

- Kraći kratki bob može biti super rješenje. Što je kosa kraća, to može djelovati bujnije, dok duga kosa samu sebe poteže te je teško na njoj napraviti volumen, osim tapiranjem - naglasio je.

Rekao je da je važno biti nježan s kosom, preporuka je masaža vlasišta, to će poboljšati cirkulaciju.

- Svake večeri dok sjedite i gledate TV, vršcima prstiju masirajte tjeme pet ili deset minuta. Možete uz to koristiti i ulje poput onog od ružmarina te ga nakon toga isperite - zaključio je, piše The Sun.