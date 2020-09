Arhitekt ka\u017ee kako ovakvi javni WC-i imaju dvije prednosti - bez ulaska u zahod mo\u017eete provjeriti koliko je \u010dist i iz daleka vidite je li slobodan za upotrebu ili je netko ve\u0107 unutra.

Tako\u0111er, kako su postavljeni u parkovima i no\u0107u osvijetljeni, ovi toaleti slu\u017ee za osvjetljavanje te kao dekoracija jer izgledaju kao 'prekrasni veliki fenjeri'.

Ovakva stakla ina\u010de se koriste na nekim poslovnim zgradama kojima povremeno treba privatnost pa postoji opcija zatamnjivanja. Tajna je u tome, ka\u017ee, \u0161to elektri\u010dna energija tako djeluje na staklo da na neki na\u010din preslo\u017ei kristale u njemu pa iz prozirnog postane neprozirno.

Prolaznici su podijeljeni oko ovih prozirnih WC-a, jednima je to fantasti\u010dna ideja dok drugi strahuju da se ne\u0161to ne poremeti dok obavljaju nu\u017edu pa u sekundi njihova intima bude izlo\u017eena javnosti.\u00a0

Projekt 'osvje\u017eavanja javnih zahoda' potaknula je grupa 'Nippon Foundation' kada je zatra\u017eila od 16 dizajnera i arhitekata da osmisle nove dizajne za pobolj\u0161anje imid\u017ea javnih toaleta u Tokiju.

Naime, do 2017. godine 40 posto javnih zahoda u Japanu bili su zapravo \u010du\u010davci, \u0161to je uobi\u010dajeno u Aziji, no mnogim stranim turistima to zna biti \u010dudno jer 'nikada nisu vidjeli da netko obavlja nu\u017edu iznad rupe napravljene u zemlji', kako su neki komentirali.

Od 2017. do lanjske godine napravljeno je preko 300 modernijih javnih zahoda, a cilj je jednog dana zamijeniti sve \u010du\u010davce.

