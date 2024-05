'Proživio sam najgoru noćnu moru tijekom oralnog seksa'

Priča neimenovanog mladića iz SAD-a jednostavno je nevjerojatna. Podijelio ju je na Redditu, a njegovo iskustvo izazvalo je lavine smijeha, ali i suosjećanja među muškom publikom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:59 Spavala je s tatinim prijateljem | Video: 24sata Video

Ovo je njegova ispovijest:

To je najsramotnija situacija koju sam ikad u životu doživio i dogodila mi se jutros, a kako je vikend mogu je podijeliti s vama. Ima jedna žena s kojom se puno družim u posljednje vrijeme, a izuzev malo maženja i povremene puse stvari su bile poprilično platonske među nama.

Njezino društvo mi je uzbudljivo, pa čak i važnije od nečeg seksualnog među nama i nisam se nikad osjećao ovako, što je poprilično nevjerojatno. Uživam u svom solo statusu nakon dugo vremena pa nisam imao ni želju za novom vezom, no ova žena mi je polako napunila glavu sa zbunjujućim mislima te sam pomislio kako zapravo želim nešto više.

Važno je da shvatite moje misli cijelog proteklog tjedna - doista mi se sviđa. Sinoć sam otišao do nje, popili smo nekoliko boca vina, dobro se nasmijali, jedna je stvar vodila drugoj i naš se platonski odnos pretvorio u seksualni. I tako, završimo mi, mazimo se i zaspimo.

Dva sata kasnije probudi me neobičan osjećaj u želucu. Osjećam kako će biti riječ o proljevu, no ona je ležala na meni i bilo me je sram probuditi je samo kako bi otišao na WC, pa odlučim istrpjeti.

Foto: 123RF

Ujutro se probudimo, vodimo super razgovor koji traje dva sata i cijelo vrijeme kroz njega osjećam kako se u meni nakupljaju plinovi, a nisam ih mogao pustiti. Ne sada, dok uživam s ovom super curom. Stalno i uporno blokiram vjetrove dok mi ona leži na prsima te prolazi prstima po mom tijelu te se kreće prema preponama.

Počinje me dirati s usnama dolje i ja se zaista trudim uživati, no sve teže zadržavam plinove. Napokon, ona me dovode do orgazma, ali taj prekrasni trenutak bio je popraćen zvukom, glasnim 'prdežom' koji je odjeknuo kroz prostoriju.

Ispunjen sramom pokušavam se pomaknuti, no kako to činim, shvatim da je iz mojih crijeva izašlo više nego što je trebalo. Toga je bilo po cijelom krevetu i po njenim prsima. Ležim tamo apsolutno prestravljen, a ona leži kraj mene daveći se u smradu.

Ipak, počistili smo nered i ona se zbilja super ponijela oko cijele situacije, trudila se da se osjećam OK i da ostanem u stanu još neko vrijeme. Dala mi je neku hranu i čaj za uznemireni želudac i ispričala mi je raznorazne sramotne priče kako bih se osjećao bolje.

To je bilo zbilja lijepo od nje. Svaki put kad se sjetim što se dogodilo dođe mi da plačem, no s druge strane situacija mi je otkrila kako se čini da bi ovu ženu trebao zadržati kraj sebe.