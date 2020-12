Prva božićna čestitka u svijetu prodaje se za čak 155.000 kuna

Čestitku potpisuju Henry Cole, John Calcott Horsley i Joseph Cundall, a tiskana je 1843. godine i u vrijeme kad je izašla izazvala je burne reakcije puritanskog pokreta zbog - alkohola

<p>Prodaje se prva komercijalno tiskana božićna čestitka na svijetu, tiskana u Velikoj Britaniji u 19. stoljeću, koja prikazuje veselu scenu koja je u to vrijeme izazvala brojne reakcije puritanaca. Čestitku, koja je od petka u prodaji kod trgovca knjigama iz Bostona Marvina Getmana, potpisuju Henry Cole, John Calcott Horsley i Joseph Cundall, a tiskana je 1843. - iste godine kad je objavljena 'Božićna pjesma' Charlesa Dickensa.</p><p>Suvremena ideja Božića i s njom povezane tradicije pojavile su se u prvoj polovici 19. stoljeća. No, ručno obojena litografska kartica - na kojoj su obitelj i djevojčica okupljeni oko stola, uživajući u čašama vina - izazvala je skandal među britanskim pokretom za umjerenost, koji je pozivao na suzdržavanje od alkohola, rekao je Justin Schiller, predsjednik Battledore Ltd., njujorškog salona antikviteta koji je trenutno vlasnik kartice, za <a href="https://edition.cnn.com/style/article/oldest-christmas-card-sale-intl-scli/index.html">CNN.</a></p><p>Schiller je za CNN rekao da je slika na čestitki izazvala bijes pokreta: To nije bilo samo poticanje pijenja, već i poticanje pijenja od strane djeteta na slici, kaže. Kartica se pokazala toliko kontroverznom da su prošle tri godine prije nego što je izdavač izradio još jednu, dodao je.</p><p>Prvotno je tiskano tisuću primjeraka kartice za prodaju po jedan šiling, a procjenjuje se da je do danas sačuvano manje od 30 primjeraka, od kojih su neki izloženi u muzejima, ili na prodaju, kaže Battledor.</p><p>Jedna takva kartica, adresirana na 'Majku i oca', na aukciji je kuće Christie's sljedeći tjedan, s procjenom početne cijene na 10.752 dolara, ili oko 66.650 kuna. Smatra se da je primjerak Battledorea kopija datoteke izdavača, a cijena te kartice iznosi 25.000 dolara, odnosno oko 155.000 kuna. </p>