U blizini Beograda u Srbiji, točnije u naselju Radiofar, smjestila se jedna prava božićna bajka - prva Božićna kuća u regiji pod nazivom Happy House. U prijevodu bi to značilo sretna kuća, a to ona zaista i je, jer uveseljava i djecu i odrasle. Happy House, kuća u kojoj se održavaju razna vjenčanja i proslave, tijekom zime pretvara se u pravu božićnu bajku.

Službeno je svoja vrata otvorila prošle godine, a iza nje stoji mladi tim kreativaca, Jana vlasnica Happy House kuće i Nikola, direktor i osnivač tvrtke MagicOn production, koja je dosad već poznata po organizaciji izvanrednih evenata i proslava. Popričali smo s Nikolom i Janom, a oni su nam s veseljem ispričali kako su došli na cijelu tu ideju i što goste može očekivati ove godine.

- Ideja nam je sinula prošle godine kada smo vidjeli da je korona uzela maha i promijenila nam živote iz korijena, i nama i djeci. Tada smo odlučili nešto pokrenuti. Odlučili smo napraviti zimski projekt koji će djeci uljepšati praznike i unijeti im malo vedrine u cijeli taj mračni period u koji smo svi ušli zbog virusa. To nam je bila ideja vodilja. Željeli smo djeci približiti svu ljepotu blagdana i željeli smo nešto novo, nešto što još nema kod nas u regiji - govore Jana i Nikola.

O ovoj ideji nisu dugo razmišljali jer su oboje kreativni. Vodili su se idejom da djeci uljepšaju blagdane koliko god je to moguće.

- Kada smo krenuli s božićnom kućom sve je krenulo lako. Ja kuću iznajmljujem već tri godine, a od prošle godine ona je prenamijenjena kao božićna kuća. Sada ide kući druga godina, a ovih blagdana djecu očekuje potpuno novi i vrlo zanimljivi koncept jer uvodimo mnoge novitete - kaže Jana.

Ove godine božićna kuća dobiva i nove stanare, a to su Mickey i Minnie Mouse, Elza i vilenjaci. No osim nove postave, uz njih će biti i standardni stanari kuće, a to su Djed Božićnjak i Baka Mraz.

- Ove godine smo u proširenom sastavu pa tako goste očekuju mnoga iznenađenja. Ove godine smo napravili i vrtuljak sa konjićima koji se nalazi u dvorištu kuće. Imat ćemo i magičan iglu u kojem će Baka Mraz piti čaj sa zubić vilom. Osim toga, djeca će moći vidjeti i kućicu za sobove gdje će se oni hraniti. Sve to će se nalaziti u našem dvorištu, a kada uđu unutra, u samu kuću, očekuje ih show program. Ove godine imamo mjuzikl sa Mickyjem i Minnie Mouse pa će djeca imati priliku pogledati mjuzikl, imati će priliku naučiti što je valcer i kako se on pleše. Kroz kuću će ih voditi Elza koja će im pokazati svoje Snježno Kraljevstvo, a u drugoj sobi će biti vilenjak koji će im pokazivati svoje magične moći. Ove godine imamo vrlo zanimljiv i proširen koncept za sve naše posjetitelje - objasnili su nam.

Kako bi ovu bajku pretvorili u nezaboravno iskustvo za djecu treba im i mnogo vremena pa su tako prošle godine s idejom i nacrtima počeli u kolovozu, a kuću su završili u studenom. S obzirom da je ove godine cijeli projekt duplo zahtjevniji i kreativniji, s idejom i nacrtima su krenuli u lipnju.

Skoro svaki ukras su ručno napravili

Osim što su Jana i Nikola idejni tvorci ovog zimskog projekta, svaki detalj, ukras i dekoraciju u ovoj kući osmišljavaju i izrađuju sami.

- Sam proces je vrlo zahtjevan jer se vodi briga o svakom detalju u kući. Moram priznati kako nam je ove godine trebalo više vremena jer smo uveli dosta noviteta. Apsolutno sve što se nalazi u ovoj kući smo sami smišljali i izradili tako da je svaki kutak kuće oduzeo prilično mnogo vremena. Mi smo generalno osobe koje vole dekoraciju i uživamo svaki dan u svakom trenutku jer volimo blagdane, Novu godinu i novogodišnju atmosferu. Uživali smo u procesu sređivanja same kuće i uživamo još uvijek jer novi koncept kuće bit će gotov za vikend. Najviše smo uživali ove godine u pravljenju tog vrtuljka koji nam je bio najzahtjevniji dio. Za njega nam je trebalo najviše vremena jer smo sve sami napravili - ideju, nacrte, skice, dimenziju, ma apsolutno sve. Oduzelo nam je vremena ali smo najviše uživali u tome - govore Jana i Nikola.

Kada smo ih upitali kako bi opisali kuću rekli su, kratko i jasno: magična, čarobna i nevjerojatna.

- Ova kuća je za nas zaista nešto posebno. Ne zato jer je naša nego zato jer uveseljava sve koji u nju dođu, a nama to uljepša dan. Zaista je unikatna jer sve sami izrađujemo. Primjerice, u kući postoji plafon gdje visi oko četiri tisuće novogodišnjih kugli i to je stvarno nešto što nema nigdje. U nju konstantno ulažemo svu snagu, energiju i kreativnost koju imamo. Osim toga, i naši se gosti vežu za nju. Obitelji koje su je posjetila prošle godine vraćaju nam se i ove. Svima ostaje u lijepom sjećanju, a to nam je i cilj. To nam daje snagu i inspiraciju za dalje, da budemo sve bolji i bolji - ponosno tvrde.

Ako mislite da u ovoj bajci možete prespavati, varate se. Ona nije namijenjena za spavanje već za dnevno uživanje.

- Vrata kuće se otvaraju u devet ujutro i kuća se zaključava u devet navečer. Mi radimo 12 sati dnevno. Posjetitelji tako mogu doći na doručak sa Djeda Božićnjakom, na ručak ili na večeru. Mogu se doći fotografirati i reći svoje želje Djedici, uživati u blagdanskoj čaroliji, mogu doći pogledati mjuzikl, a mogu i sa svojim voljenima pogledati svoj omiljeni božićni film i uživati u vrućem napitku. Konceptualno ova kuća nije za spavanje već za nekakav dnevni najam. Kojim god povodom da ste ovdje, pobrinut ćemo se da vam baš ništa ne nedostaje - kažu Jana i Nikola.

S obzirom na to, kompletno dekoriranu božićnu kuću možete iznajmiti ove godine za više prilika, za predstavu i mjuzikl za djecu u trajanju od 1h i 20min. Mjuzikl sadrži program edukativno zabavnog karaktera prilagođen djeci predškolskog i školskog uzrasta. Možete ju iznajmiti i kao predstavu uz doručak, ručak ili večeru sa Djedom Božićnjakom i ostalim junacima u trajanju od 1h i 20min, za manje proslave, novogodišnje kino i fotografiranje ili za snimanje reklama.

Hrana prilagođena praznicima

Osim dobre blagdanske zabave, vodili su računa i o hrani i o piću.

- Hrana je prilagođena praznicima. U kući se ne služi alkohol, a gosti mogu popiti čaj ili bijelu kavu. Što se tiče hrane imamo razne specijalitete. Imamo suradnike koji po našim željama i zahtjevima klijenata naprave neobične božićne i novogodišnje kolače. Sve možemo ispuniti po zahtjevima klijenata - kažu.

Ova božićna čarolija s velikim i prostranim dvorištem ima 105 metara kvadratnih, a u njoj možete doživjeti pravu božićnu pustolovinu kakvu ste do sada viđali samo u filmovima.

- Već nam sada kreću rezervacije, a nismo ni krenuli sa reklamom za ovogodišnji koncept. Nadamo se da će nam ova zima biti mnogo bolja nego prošla. Trudimo se da što više stvari napravimo sami, 80% stvari je naš ručni rad i zato je ova kuća jedinstvena i posebna. Želimo da kada djeca uđu u našu kuću da izađu s velikim osmijehom i željom. Da im ovo ostane u lijepim sjećanjima. To je naš cilj i zbog toga ovo radimo - s ponosom su nam ispričali Jana i Nikola, idejni tvorci prve božićne kuće u regiji.