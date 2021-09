'Nas dvoje jedno kraj drugog i

Čitav svijet između nas. Ali riskirat ćemo sve…

Radi ljubavi.'

Za ovu knjigu nisam čula dok nije stigao prijevod 2017. godine, no dosta blogera je pisalo o njoj puno prije. Nakon što sam pročitala sažetak ove knjige, odlučila sam ju pročitati. Bila sam uvjerena da će to biti jedna od boljih knjiga koje ću pročitati. Nisam se prevarila, ali nisam ni bila u potpunosti u pravu.

Knjiga počinje Maddynim rođendanom te kao i svake godine, provodi ga u društvu svoje majke. Filmska večer, fonetski scrabble, tradicionalna rođendanska torta s biskvitom i glazurom od vanilije… takav je svaki rođendan od kada zna za sebe. Nema previše iznenađenja. Svakodnevni pregledi su samo mali aspekt životne kolotečine na koju se morala naviknuti – i prihvatiti.

'Zapravo, postoji samo jedna želja – čarobni lijek koji bi mi omogućio da trčim vani slobodno poput divlje životinje, ali ju nikada ne zaželim jer se ne može ispuniti.'

Njezina majka je liječnica koja pomno prati njezino stanje. Jedina prijateljica koju ima je medicina sestra Carla koja godinama dolazi u njihovu kuću. Zbog okolnosti postala je kao član obitelji.

Jedan dan će sa sobom donijeti promjenu koja će biti njezin novi početak. U susjedstvo, u kuću preko puta nje, uselila se nova obitelj. Četvero ih je, ali njezine su oči zastale na mladiću. Osim fonetskog scrabbla, Maddy je pronašla novu zanimaciju – špijuniranje s prozora. U jednom se trenutku njihovi pogledi sretnu.

Istu večer, Olly i njegova sestra iz pristojnosti dolaze na njezina vrata s kuglofom kako bi se upoznali, ali njezina majka ljubazno odbija kolač i govori im da ih ne može pustiti unutra. Zaželi im dobrodošlicu i zatvara vrata, ostavljajući ih zbunjenima reakcijom.

Nekoliko dana Maddy i Olly se promatraju kroz prozor. Htio je pridobiti njezinu pažnju, ne znajući da je već naveliko ima. Smatra kako je donio najgori kuglof na svijetu i ni on sam ga ne bi pojeo. Olly daje kuglofu infuziju, a idući ga dan pokapa, nadajući se kako će time nasmijati Maddy.

'Sve je rizik. Ne poduzeti ništa je rizik. Na tebi je da se odlučiš.'

Jednu večer odluče razmijeniti brojeve i počinju s dopisivanjem. Kako vrijeme prolazi, malo po malo se zaljubljuju jedno u drugo. Maddy večeri provodi zatvorena u sobi, dopisujući se s njim. Cijela ta situacija je jedna velika nepoznanica za nju koja će ju nagnati da iz dana u dan sve više žali što ne može živjeti kao i svaki drugi adolescent…

Ponukana osjećajima, donosi riskantnu odluku. Dok je njezina majka na poslu, moli Carlu da joj omogući susret s Ollyjem. Isprva ne želi ni čuti o tome, no na kraju pristaje uz nekoliko uvjeta; da je on na drugom kraju sobe, u obzir ne dolaze dodirivanja i njezina majka nikako ne smije doznati za taj susret.

Jedan susret se pretvorio u njih nekoliko. Dok bi njezina majka radila, Olly bi dolazio kod nje. Nakon prvog poljupca, osjećaji su postali toliko snažni, gotovo im opipljivi. Mislili su kako će jedan poljubac riješiti tenzije između njih, ali postalo je gore.

Maddy je iz dana u dan, sve više željela nešto što ne može imati.

I dok vam ja pričam o njoj, sigurno se pitate a tko je Olly?

Olly je dečko koji dolazi iz problematične obitelji. Otac često pije i zlostavlja njegovu majku, sestru i njega. Voli matematiku – tko bi rekao, ha? I bavi se ‘parkourom’.

Par dana nakon poljupca, Olly se počne svađati s ocem ali situacija eskalira i završi fizičkim konfliktom. Maddy vidjevši sve s prozora, bez razmišljanja istrči iz kuće kako bi se uvjerila da je dobro.

'Od ljubavi ljudi polude. Od gubitka ljubavi ljudi polude.'

Tada počinje zaplet. Majka doznaje za tajnu i otpušta Carlu, a Maddy zabranjuje ikakav kontakt s vanjskim svijetom. Više ne može živjeti zatvorena u kući i odluči se na bijeg s Ollyjem. Ljubav čini čuda i ponekad ćemo, ako vjerujemo da je to ono pravo, riskirati apsolutno sve…

Ono što me toliko iznenadilo u ovoj knjizi je odnos između majke i kćer. Njih dvije su bile povezane na poseban način i mislim da svaka majka sanja o takvom odnosu, ali dijete u tim godinama baš i ne. To ne znači da manje volimo svoje roditelje, samo imamo potrebu istraživati i tražiti sebe. To je Maddy uskraćeno. Znala je da će povrijediti majku svojim odlaskom, ali morala je to napraviti. Svi bi to napravili na njezinom mjestu.

'Možda odrasti znači razočarati one koje volimo.'

U ovom romanu, ljubav je glavna vodilja dok je razum uspavan. No, također je riječ i o drugim bitnim stvarima. Govori o prihvaćanju života i poduzimanju rizika jer jednom se živi, o roditeljskoj sebičnosti, obiteljskom nasilju…

Knjiga je doista dobra, pomalo bajkovita ali malo bajkovitosti nije na odmet. Vjerojatno ću još koji put pročitati ovaj roman, čisto da se izgubim u takvom iskrenoj i neiskvarenoj ljubavi.

Također valja napomenuti kako je knjiga prepuna crteža koji dočaravaju cijelu priču. Neke od omiljenih ilustracija, postavit ću vam na kraju posta. Knjiga je doživjela filmsku adaptaciju i moram priznati kako mi je film bio u rangu s knjigom. Odabir glumaca je pun pogodak i genijalna stvar je da nisu napravili previše izmjena!

Knjiga je publicirana 2017. godine od izdavača Znanje, a prevela ju je Kristina Kegljen. Po žanru je young adult i ima 312 stranica.