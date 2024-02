Prvi dan korizme: Odličan dan za odluku o prestanku pušenja!

Osim obilježavanja Svjetskog dana nepušenja, 31. svibnja, Hrvatska još od 2003. godine posvećuje posebnu pažnju Hrvatskom danu nepušenja, odnosno Danu bez duhanskog dima. Taj se dan simbolično obilježava prvog dana korizme, pa će se ove godine obilježiti 14. veljače, podsjećaju iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), povodom Okruglog stola koji organiziraju HZJZ i Nacionalno povjerenstvo za borbu protiv pušenja Ministarstva zdravstva.

- Ovaj dan predstavlja priliku za introspekciju i promišljanje o odricanju od navika koje često oblikuju našu svakodnevicu. Time želimo potaknuti pušače na 24 sata bez cigarete, kako bi shvatili da odricanje nije nemoguće te ih potaknuli da nastave s apstinencijom – ističu stručnjaci.

Zašto treba(te) prestati pušiti?

Brojna istraživanja dokazala su da pušenje povećava rizik od koronarne srčane bolesti i moždanog udara za 2 do 4 puta. Tako pušači u dobi između 30 do 40 godina imaju pet puta veći rizik od srčanog udara nego nepušači iste dobi. Pušenje povećava rizik od raka pluća, procjene pokazuju čak 23 puta za muškarce i 13 puta za žene, u odnosu na nepušače. Oko 95 posto umrlih od raka pluća bili su pušači.

Osim toga, povećava rizik umiranja od KOPB-a, za 12 do 13 puta (npr. kronični bronhitis ili emfizem). Procjenjuje se da je među umrlima od opstruktivnih bolesti pluća 70 do 80 posto pušača.

U probavnom sustavu pušenje uzrokuje smanjeno izlučivanje sline u ustima, promjene na sluznici usne šupljine (leukoplakiju), pomanjkanje apetita, žgaravicu, podrigivanje, kroničnu upalu želučane sluznice, želučani i duodenalni čir (čir dvanaesterca).

Istraživanja su pokazala da utječe i na reproduktivno zdravlje: Žene koje popuše više od 20 cigareta na dan imaju tri puta veći rizik od neplodnosti ili od izvanmaternične trudnoće.

Trebali bismo biti svjesniji i negativnog utjecaja duhanskog dima na pasivne pušače (što su često djeca): Duhanski dim sadrži 70-tak različitih kemijskih tvari kancerogenog djelovanja koje djeluju i na njih, pa se i kod pasivnih pušača bilježi oko 25 posto veći rizik od koronarne bolesti, te 20 do 30 posto veći rizik od obolijevanja od raka bronha i pluća nego kod nepušača i onih koji nisu često izloženi duhanskom dimu.

Kako prestanak pušenja utječe na zdravlje?

Ukratko, dobrih razloga za prestanak pušenja je doista jako puno. Ovo su glavne dobrobiti od pretanka pušenja:

- nakon prvih 20 minuta pada broj otkucaja srca i krvni tlak

- nakon 12 sati razina ugljičnog monoksida u krvi pada na normalu

- nakon 2 do 12 tjedna poboljšana je cirkulacija i poboljšava funkcija pluća te pada rizik od koronarnih bolesti (nakon 12 mjeseci napola u odnosu na pušače)

- nakon 1 do 9 mjeseci smanjuje se kašalj i kratkoća disanja

- nakon 5 godina smanjen je i rizik od moždanog udara

- nakon 10 godina značajno se smanjuje rizik od raka pluća te opada i rizik za rak usne šupljine, grkljana, jednjaka, mokraćnog mjehura, maternice i gušterače

- nakon 15 godina rizik za koronarnu srčanu bolest izjednačen je riziku nepušača

- od prvog dana veselit će vas ušteda novca koji ste dodat trošili na cigarete

Ako trebate pomoć - postoji besplatna škola nepušenja

Svi koji žele prestati pušiti i trebaju pomoć u tome, mogu se prijaviti u Školu nepušenja u NZJZ “Dr. Andrija Štampar”. Prijave su moguće tijekom cijele godine, a program je besplatan, no broj polaznika škole je ograničen, pa se treba najaviti, najbolje na broj telefona: 01/38 30 066, kaže nam voditelj škole dr. med. Boris Gracin, psihijatar i subspecijalist iz alkoholizma i drugih ovisnosti, iz Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti u NZJZ „Dr. Andrija Štampar“.

- Program škole zasniva se na primjeni psihoterapijsko-edukativnog modela odvikavanja. Osnovni program traje pet dana (po dva sata svaki dan). U tom razdoblju polaznicima se nastoji pomoći da prestanu pušiti, nakon čega se uključuju u grupu podrške u kojoj razmjenjuju iskustva, raspravljaju o problemima vezanim uz odvikavanje i nastoje jedan drugome pomoći da ustraju u toj odluci, pojašnjava sugovornik. Program škole predstavlja modifikaciju američkog programa ‘Breathe free plan to stop smoking’ – 15 koraka do nepušenja, koje donosimo u nastavku.

Top 15 savjeta škole nepušenja NZJZ “Andrija Štampar”

1. Odaberite prednosti nepušenja - fizičke (prestanak kašlja i upala, normalizacija krvnog tlaka…), emocionalne (povećanje samopouzdanja i samopoštovanja) te financijske - kućni budžet će se povećati.

2. Odredite datum prestanka pušenja

3. Tjelesno se pripremite - za prestanak pušenja treba priprema. Dobro je početi s vježbama disanja i laganim kardiovježbama.

4. Psihička priprema - prisjetite se motiva zbog kojih želite prestati pušiti.

5. Planirajte nagrade - one će vas motivirati.

6. Promatrajte nepušače i oponašajte ih.

7. Prestanite pušiti uz mali obred - proslavite svoju odluku da prestajete pušiti.

8. Uzimajte više tekućine - u prvom redu vode i prirodnih sokova. Pripazite na prehranu (izbjegavajte grickalice, umjesto njih jedite mrkvicu, celer, voće…).

9. Pronađite vremena za odmor - i opuštajte se na dnevnoj, tjednoj i godišnjoj bazi.

10. Probudite sposobnost maštanja - jačajte sposobnost pozitivnog razmišljanja.

11. Koristiti duhovnu snagu (vjerski sadržaji)

12. Smanjivanje žudnje - kad vas uhvati želja za cigaretom, otuširajte se ili izađite na svježi zrak. Možete se posvetiti i omiljenoj fizičkoj aktivnosti kako biste zaboravili na želju.

13. Ako ste posrnuli - ako ste opet zapalili cigaretu, ne treba odustati nego krenuti iznova. Recidiv je dio terapijskog procesa, ali se i on treba proanalizirati. Razmislite zašto ste posegnuli za cigaretom i pokušajte uočiti što drugi put možete učiniti da ne posustanete.

14. Ne zaboravite dvostruku pobjedu: pomozite i drugome da prestane pušiti.

15. Osjećajte se dobro - I to zbog sebe, jer sami gospodarimo svojim ponašanjem.