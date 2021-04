Nessa je ispričala za Insider, da je 2014. kada je krenula na fakultet kao brucošica počela viđati Jordana po cijelom kampusu, na putu do predavanja, šetajući do studentskog doma, u menzi... Jordan je tada primijetio i Nessu.

Kada je Nessa slavila nigerijski Dan neovisnosti Jordan joj je prišao. Primijetio je da nosi tradicionalnu odjeću poznatu kao dašiki, a na licu je imala naslikane tradicionalne točkice. Skočio je sa skejta i pitao je je li ona Nigerijka, kao i on. Rekla je da, a dok su razgovarali, Jordan i Nessa shvatili su da ne samo da su iz iste zemlje, već i iz istog plemena.

Nedugo nakon toga, postali su prijatelji, a nasljeđe i vjera su ih spojili

Oni nisu planirali svoju vezu učiniti romantičnom sve dok Jordan nije počeo sanjariti o svojoj budućoj supruzi, rekla je Nessa.

Počeli su izlaziti u ožujku 2018. godine.

- Nije me pitao hoću li mu biti cura. Samo je počeo na kampusu govoriti da smo zajedno - našalila se Nessa.

Par je odlučio da se neće ni ljubiti ni voditi ljubav sve dok se ne vjenčaju.

- Ne radi se o tome da je ljubljenje loše, ali to je bio naš način za slavljenje Boga - rekla je Nessa.

Jordan je Nessu zaprosio u ljeto 2020. godine, a zaruke su slavili držeći se za ruke.

Na vjenčanje u ožujku 2021. su pozvali 350 ljudi, a vjenčali su se u dvorani The Signature Manor u Houstonu.

Tijekom ceremonije, djeveruše i kumovi nosili su čaše vode umjesto cvijeća. Kasnije su tu vodu izlili u lavor, kako bi Jordan oprao noge Nessi, isto kako je Isus oprao noge svojim učenicima.

Jordan je počeo plakati čim je ugledao Nessu

- Nisam joj vidio ni lice. Odmah sam počeo plakati. U Bibliji nas Bog pere riječju i ukrašava nakitom. Dakle, oprao sam joj noge prije nego što sam je okitio prstenom - rekao je Jordan.

Nessa se mentalno pripremala za poljubac cijeli dan vjenčanja. Kada ih je svećenik proglasio mužem i ženom, jedva su dočekali da se poljube.

- Krenula sam poljubiti Jordana sva sretna, a on me zaustavio i prvo si u usta našpricao sprej za osvježavanje daha. To me stvarno nasmijalo - rekla je Nessa.

Sedam godina nakon što su se upoznali, Jordan i Nessa napokon su se po prvi put poljubili.

Još uvijek se navikavaju da se mogu poljubiti gdje god i kad god žele. Priznali su kako na medenom mjesecu nisu vodili ljubav jer žele to napraviti u krevetu kojeg imaju doma jer smatraju kako je taj krevet 'svet'.