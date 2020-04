Prvi put u sto godina: Sivi vuk vratio se u sjevernu Francusku

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Udomljeni svi psi: Prvi put su kavezi u ovom skloništu prazni

Usamljeni vuk uočen je u Normandiji, na sjeveru Francuske, a takav prizor nije zabilježen čitavo stoljeće.

Snimila ga je nadzorna kamera, a činilo se da je bio sam te se kretao selom Londinières. Stručnjaci francuskog ureda za bioraznolikost, koji prate populaciju vukova, smatraju da je najvjerojatnije riječ o europskom sivom vuku.

Oni su u Europi prisutni od davnina, no europski sivi vuk u Francuskoj je bio pred izumiranjem i to zbog lova poljoprivrednika koji su štitili stoku. U posljednjih 30 godina ovaj vuk viđen je na jugu Francuske gdje je došao iz Italije, no na sjeveru se još nije pojavio.

Smatra se da je vuk lutao sam u potrazi za partnerom ili partnericom što je njihova uobičajena proljetna aktivnost.

Oni mogu prijeći i po nekoliko stotina kilometara u par mjeseci prije nego što se nasele. Najveća udaljenost koju mogu prijeći je oko 1500 kilometara.

Foto: Dreamstime

Procjenjuje se da u Francuskoj danas živi 530 vukova, a većina ih živi u Alpama ili na jugoistoku zemlje, blizu granice s Italijom.

Europska Bernska konvencija koju je potpisala i Francuska, vukove smatra zaštićenom vrstom, a njihova populacija u zadnjih 30 godina porasla je za 40 posto.

Određeni manji postotak vukova dozvoljeno je ukloniti, ako uzgajivači stoke doživljavaju napade. U 2017. godinu vukovi su ubili preko 12.000 ovaca.

I ostale europske države poput Italije, Danske, Latvije i Estonije bilježe porast broja vukova, piše Daily Mail.

