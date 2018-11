Pseću pozu mnogi obožavaju, a evo kako ju možete unaprijediti

Kako prenosi američki Men's Health, dokazano je da je 'dobra stara doggy poza' jedna od onih seks poza koje donose veliko zadovoljstvo. No ako postane svakovečernja rutina, i ta se, za mnoge izazovna poza, može malo 'razvodniti'.

Postoje li onda načini kako tu pozu kad je muškarac iza žene napraviti uzbudljivijom? Seks kolumnistica časopisa Men's Health, inače profesorica koja na Sveučilištu Maryland predaje o ljudskoj seksualnosti, prof. dr. Debby Herbenick, objašnjava tri načina koja će pseću pozu transformirati u nevjerojatno uzbudljivu.

Prvi je način, kaže prof. dr. Herbenick, da žena stane 'na sve četiri', a muškarac iza nje. To je ujedno i, tvrdi dr. Herbenick, najčešći način koji parovi upražnjavaju. U ovoj pozi žena može seks 'začiniti' tako da malo uspravi gornji dio tijela.

Na taj će način produljiti njegovo (i svoje) zadovoljstvo jer će penetracija bita plića. Osim toga, uspravljena leđa i vrat njemu daju mogućnost da se približi i ljubi joj vrat ili leđa, što je nekim ženama stimulativno.

Drugi način koji preporučuje prof. dr. Debby Herbenick je da žena polegne glavu i gornji dio tijela, može na nižu, mekanu površinu. Na ovaj je način ženska stražnjica više uzdignuta, što omogućava dublju penetraciju pa ga nemojte primjenjivati ako ste jako uzbuđeni; jer seks vjerojatno neće dugo trajati.

Ova poza je 'dodatno izazovna' jer da ovakav kut muškarcu pruža savršen pogled na njenu stražnjicu.

Osim toga, ako vam to odgovara možete uvesti i nježno pljuskanje po guzi koje ženama zna biti vrlo stimulativno. No prije seksa najavite partnerici 'spanking', čisto da budete sigurni da joj to odgovara. Možete ju i na vrhuncu seksualnog užitka čvršće stisnuti za stražnjicu...

Treći način za maksimalno uživanje u psećoj pozi po preporukama seks profesorice jest da se partnerica jednostavno s rukama nasloni na neku plohu, a nogama je na podu, dok je vaše tijelo uz njeno.

Ovako ju možete za vrijeme seksa čvrsto primiti za struk, što je nekim ženama itekako stimulativno, a poza vam omogućava i da joj dirate grudi, zapravo da rukama idete bilo gdje pa i stimulirate je prelazeći joj prstima po međunožju.