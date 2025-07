Psiholog: Evo zašto su veze koje počnu prijateljstvom uspješnije

Brojni parovi često ističu kako im je partner ujedno i najbolji prijatelj, no koliko ih to zaista i potvrđuje kroz svakodnevnu interakciju? Novo istraživanje, objavljeno u travnju 2025. u uglednom znanstvenom časopisu Journal of Social and Personal Relationships, otkriva da ova tvrdnja nije tek romantična gesta, već se iza nje kriju konkretni pokazatelji dublje emocionalne povezanosti.

Kako prenosi Psychology Today, znanstvenici su proveli istraživanje na uzorku od 940 osoba koje su bile u romantičnim vezama. Sudionici su zamoljeni da imenuju svojih sedam najbližih prijatelja, bez jasne naznake smije li među njima biti i partner. Sve je bilo prepušteno njihovoj osobnoj prosudbi.

Rezultati su pokazali da je samo 36 posto ispitanika spontano uključilo partnera među svojih sedam najbližih prijatelja, a od njih tek 39 posto ga je označilo kao najboljeg prijatelja.

Drugim riječima, oko 14 posto sudionika doživljava partnera kao bliskog prijatelja na temelju vlastitog unutarnjeg uvjerenja, a ne zato što se to društveno očekuje.

Zašto je to važno?

Psiholog Mark Travers u komentaru za Psychology Today ističe kako istraživanje upućuje na dvije ključne prednosti kada romantična veza istovremeno uključuje i istinsko prijateljstvo.

Razlika između ljubavi i sviđanja

„Prirodno je voljeti partnera, no to ne znači nužno da vam se sviđa kao osoba, odnosno kao netko koga biste izabrali za bliskog suputnika ili prijatelja. Upravo u toj razlici mnoge veze nailaze na prepreke“, objašnjava Travers.

Sudionici koji su identificirali partnera i kao prijatelja, u pravilu su izvijestili o višoj razini emocionalne povezanosti. To nije rezultat trenutne sreće, već pokazatelj dublje kvalitete odnosa.

Drugim riječima, prijateljstvo unutar ljubavne veze često je ono što razlikuje površinski funkcionalnu vezu od one koja je doista ispunjavajuća i otporna na izazove.

Takvi parovi pokazuju veću razinu spontanosti, zajedništva i emocionalne sigurnosti, čak i u svakodnevnim, naizgled nevažnim trenucima poput zajedničkog obavljanja kućanskih poslova. Dijele slične interese, razvijaju vlastiti humor i ostaju povezani i kroz najmanje rituale, što sve doprinosi osjećaju bliskosti.

Prijateljstvo kao temelj predanosti

Osim emocionalne dubine, parovi koji partnera doživljavaju i kao prijatelja iskazuju višu razinu povjerenja, uzajamnog poštovanja i trajne predanosti. Ključna razlika leži u činjenici da se takav odnos temelji na slobodnom izboru, a ne na osjećaju obveze.

Dok se u romantičnim vezama nerijetko podrazumijeva bezuvjetna ljubav, prijateljstvo počiva na kontinuiranom međusobnom ulaganju, na pažnji, razumijevanju i svjesnoj odluci da se ostane prisutan u životu drugoga. Prijatelji se biraju zbog osobina kao što su iskrenost, odanost i emocionalna toplina, bez pretpostavke da to „moraju“.

„Kada je romantična veza utemeljena i na prijateljstvu, partneri ulažu dodatnu pažnju i trud. Tada odnos ne proizlazi iz dužnosti, već iz autentične želje da ostanu povezani“, zaključuje Travers.

Prema mišljenju stručnjaka, kvaliteta partnerskog odnosa ne ovisi isključivo o ljubavi, već i o svakodnevnom prijateljstvu koje se gradi kroz uzajamno poštovanje, emocionalnu podršku i zajednički razvoj.

U vremenu kada su mnogi odnosi obilježeni brzinom i površnošću, upravo prijateljski temelj može biti presudan za stabilnost i dugovječnost veze.