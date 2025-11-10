Psiholozi: Osam osobina koje ženu čine 'materijalom za brak'

ZRELO RJEŠAVANJE SUKOBA Način na koji netko reagira u svađi često otkriva više o njemu nego bilo koji drugi trenutak. Zrela osoba ne izbjegava konflikt, ali ga ne koristi ni kao oružje. Umjesto impulzivnosti ili povlačenja, ona nastoji razgovorom pronaći rješenje. Par koji zna mirno raspraviti razlike gradi stabilan odnos u kojem konflikti postaju prilike za rast. Spremnost na terapiju ili savjetovanje, ako je potrebno, znak je emocionalne inteligencije, a ne slabosti. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA