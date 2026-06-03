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Ovakve ljude maknite iz života! Psiholozi izdvojili 8 tipova

Neki odnosi mogu iscrpljivati i negativno utjecati na emocionalnu stabilnost. Manipulacija, kontrola i kritika mogu narušiti samopouzdanje i izazvati anksioznost. Prepoznavanje tih obrazaca pomaže u postavljanju granica
Ovakve ljude maknite iz života! Psiholozi izdvojili 8 tipova
U nastavku pogledajte od kojih se tipova osoba trebate maknuti. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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U nastavku pogledajte od kojih se tipova osoba trebate maknuti. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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