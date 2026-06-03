Ovakve ljude maknite iz života! Psiholozi izdvojili 8 tipova

Neki odnosi mogu iscrpljivati i negativno utjecati na emocionalnu stabilnost. Manipulacija, kontrola i kritika mogu narušiti samopouzdanje i izazvati anksioznost. Prepoznavanje tih obrazaca pomaže u postavljanju granica
U nastavku pogledajte od kojih se tipova osoba trebate maknuti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte od kojih se tipova osoba trebate maknuti. |
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte od kojih se tipova osoba trebate maknuti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
SEBIČNA OSOBA Ovaj tip osobe usmjeren je prvenstveno na vlastite potrebe, bez razmišljanja o tome kako njihovo ponašanje utječe na druge. Obično se pojavljuju kada im nešto treba, pokazujući kratkotrajni interes, ali nestaju čim se očekuje uzajamnost. Njihov način odnosa temelji se na osobnoj koristi, što stvara neravnotežne i emocionalno iscrpljujuće veze. Takvi odnosi često ostavljaju drugu stranu s osjećajem iskorištenosti. S vremenom se povjerenje u takvim odnosima značajno narušava.
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ZAVIDNA OSOBA Zavist se ne izražava uvijek otvoreno; često je prikrivena kroz pasivno-agresivne komentare ili suptilne kritike. Takve osobe se ne osjećaju ugodno kada drugi uspiju, pa umanjuju tuđe postignuće ili unose napetost u odnose. Biti u njihovoj blizini može značiti okruženje u kojem radost nije potpuna jer je stalno „zasjenjena“. Često imaju poteškoća iskreno čestitati drugima. Takvo ponašanje dugoročno stvara hladne i napete odnose.
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MANIPULATIVNA OSOBA Manipulacija je jedan od najtiših oblika emocionalnog iscrpljivanja. Takve osobe utječu na odluke drugih kroz osjećaj krivnje, pritisak ili iskrivljavanje stvarnosti. Uvijek nastoje zadržati kontrolu nad situacijom, čak i kada to rade vrlo suptilno. Dugoročno, osobe koje su izložene manipulaciji mogu izgubiti jasnoću vlastitih misli i odluka. Takvi odnosi često vode do emocionalne zbunjenosti i smanjenog samopouzdanja.
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OSOBA KOJA SE STALNO PONAŠA KAO ŽRTVA Ovaj profil svaku situaciju pretvara u priču u kojoj su oni uvijek oštećena strana. Izbjegavaju preuzimanje odgovornosti i prebacuju krivnju na druge ljude. Takav način ponašanja stvara odnose ispunjene osjećajem krivnje i emocionalnim umorom. Osobe u njihovoj blizini često osjećaju da moraju rješavati probleme koji nisu njihovi. Dugoročno to može dovesti do frustracije i narušenih odnosa.
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KRONIČNO NEGATIVNA OSOBA Ove osobe gotovo uvijek vide lošu stranu svake situacije, čak i kada postoje pozitivni aspekti. Njihov stalno pesimističan pogled može utjecati na raspoloženje ljudi oko njih. Boravak u takvom okruženju često smanjuje motivaciju i energiju. S vremenom se negativnost može početi doživljavati kao normalan način razmišljanja. To može imati štetan učinak na emocionalno zdravlje i opću percepciju života.
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KONTROLIRAJUĆA OSOBA Takve osobe pokušavaju usmjeravati odluke, mišljenja i ponašanje drugih ljudi. Kontrola može biti suptilna ili vrlo izravna, ali uvijek ograničava tuđu slobodu. U takvim odnosima jedna strana dominira, dok se druga postupno povinuje. To često dovodi do emocionalne ovisnosti i gubitka autonomije. Dugoročno, takvi odnosi stvaraju neravnotežu i osjećaj pritiska.
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OSOBA KOJA STALNO KRITIZIRA Ovom tipu osobe ništa nikada nije dovoljno dobro. Njihovi komentari se najčešće fokusiraju na pogreške, mane i negativne strane drugih. Takav pristup postupno narušava samopouzdanje ljudi oko njih. Kritika postaje dominantan oblik komunikacije, dok podrška izostaje. Dugoročno to stvara osjećaj nedostatnosti i emocionalnu iscrpljenost.
| Foto: 123RF
EMOCIONALNO OVISNA OSOBA Ove osobe stalno trebaju potvrdu, pažnju ili odobravanje drugih kako bi se osjećale sigurno. Njihova emocionalna stabilnost uvelike ovisi o odnosu s drugima. To može stvoriti pritisak na osobu koja je u odnosu s njima jer se očekuje stalno davanje podrške. Takvi odnosi često postaju neuravnoteženi i iscrpljujući za obje strane. Dugoročno se razvija emocionalna ovisnost koja otežava zdravu samostalnost.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA