Psovao svog psa i završio na sudu: Zabranili su mu da pet godina ima kućne ljubimce

Mladi Britanac svog je rotvajlera vrijeđao i vikao na njega, a na snimci su se čuli i udarci te jecanje psa. Zbog toga je dobio novčanu kaznu i zabranu držanja ljubimaca

<p>Joshua Ponsford (23) izjasnio se krivim za kazneno djelo protiv dobrobiti životinja. Dobrotvorna organizacija za životinje prijavila je Ponsforda sudu nakon što su čuli njegovu snimku u kojoj verbalno vrijeđa svog psa, rotvajlera Lulu.</p><p>Ponsfordu su na sudu u Bristolu zabranili držanje životinja na pet godina</p><p>Na snimkama se može čuti kako Joshua viče na svog ljubimca.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Tijekom jedne snimke, koja traje 59 sekundi, može se čuti Ponsforda kako govori: 'Uđi u svoj j***** krevet odmah, uđi u svoj krevet, sad, sad i ostani tamo. Mala prljava džukelo'</p><p>Snimka također sadrži zvuk udaraca i jecanja prije nego što se čuje Joshua kako viče: 'Ti i tvoja loptica. Dosta mi je svih tvojih igračaka i začepi '.</p><p>Na drugoj snimci se također čuje kako Joshua zlostavlja svog rotvajlera: 'Ponovno ću prošetati do trgovine i kupit sebi nešto za jest. Nemoj ni pomisliti na krađu', a onda se začulo kako pas cvili i laje.</p><p>Uz petogodišnju zabranu vlasništva nad životinjama, na koju se tri godine ne može uložiti žalba, Ponsford je dobio šest tjedana policijskog sata.</p><p>Također mora ispuniti 20 dana zahtjeva za rehabilitacijskim aktivnostima i treba platiti 1686 kuna plus 760 kuna doplate za žrtvu. Kraljevsko društvo za prevenciju okrutnosti prema životinjama je preuzelo skrbništvo nad psom i Lulu se trenutno nalazi u bristolskom Centru za spašavanje životinja, gdje još uvijek prolazi rehabilitaciju.</p><p>Osoblje je reklo kako je Lulu divan pas i da se dobro povezala sa svojim njegovateljima, ali da još uvijek treba vremena da se prilagodi novim situacijama prije nego što pronađe novi dom.</p><p>Ponsford je porekao da je fizički ozlijedio svog psa, ali priznao je da je njegovo ponašanje bilo neprikladno.</p><p>- Moje je mišljenje je da je Lulu jako patila kao posljedica mentalnog straha i terora koji su rezultat verbalnog zlostavljanja Ponsforda, što je prikazano na audio snimkama. Psi reagiraju na ton i glasnoću glasa. Osjetljivi su i patit će od straha ako se verbalno zlostavljaju, osobito ako se to ponavlja ili je dugotrajno - rekao je veterinarski kirurg David Martin, a piše<a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8950641/Man-23-banned-keeping-pets-verbally-abusing-Rottweiler.html?ito=social-facebook&fbclid=IwAR1OSXrgYfGq3hA5XtlVZXW8y14_x3HM55_x3vQHJkjz5gd2jekI8xlIef8"> Daily Mail</a>.</p>