Kako temperature zraka padaju, tako nam se kaput deblja, no ponekad ta nužna kreacija figuri zna dati onaj previše okrugli izgled. No, uz par stilskih elemenata to ne mora biti tako

Dio ovih kaputa dolazi u kombinaciji s remenom, a to nije slučajno. Upravo taj modni element figuri daje ženstvenu notu. Ako remena nema, a želite naglasiti siluetu, iskoristite bilo koji kožnati od hlača. Tako nosi chic Francuskinja, urednica pariškog izdanja magazina Vogue, Emmanuelle Alt. Silueti će vizualno odgovarati cipele s potpeticom ili barem modeli kojima se gležanj vidi, pa makar i u čizmi. Vrlo kratke jakne daju dojam dužih nogu. Nosite ih na hlače visokog struka. Silueta je igra likovnih elemenata - velika jakna super izgleda na uske hlače i glomazne cipele. I Sarah Jessica Parker nosi poplun kaput, no njezin je izbor snažan motiv, koji figuru čini dinamičnom. Ako vam je jakna mat i zagasita, neka hlače budu blistave, imitacija laka i sjajne kože.