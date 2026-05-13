Puljanka Nikolina: Moje je maslinovo ulje zadivilo i šeike!

Na zelenim pašnjacima Valturskog polja kraj Pule, daleko od gradske buke i užurbanosti koja ljude često odvaja od njih samih, živi žena koja je svoj život pretvorila u priču o ljubavi, prirodi i odanosti. Zove se Nikolina Bijelić. Ima 33 godine, dugu vatreno-narančasto-crvenu kosu, prepoznatljive pink nokte i srce koje kuca u ritmu kopita, pjeva pijetlova i šapata maslinika. Godinama je živjela u Austriji, okružena planinama, šumama i tišinom prirode. Upravo tamo naučila je ono što danas živi svakim svojim dahom, da prava sreća ne dolazi iz luksuza nego iz sklada čovjeka, životinje i zemlje.