'Principle' studija provedena na Oxfordu pokazala je da udisanje lijeka koji sadrži budenozid, inače sastojak lijekova koji se primjenjuje u liječenju astme, KOPB-a i nekih oblika neinfekcijskog rinitisa, može skratiti liječenje i ubrzati oporavak kod pacijenata oboljelih od Covida-19 koji se liječe kod kuće i čini se da pomaže u smanjenju rizika od loših ishoda tijekom bolesti.

Istraživanje objavljeno krajem ožujka obuhvatilo je 751 osobu koja je primala taj lijek u odnosu na 1028 pacijenata koji su se liječili kod kuće bez primjene budenozida, a posebno su se pratile dvije skupine pacijenata ranjive na Covid: Stariji od 65 godina i oni između 50 i 64 godine s popratnim bolestima, uključujući oslabljeni imunološki sustav, bolesti srca i pluća, prenosi The Independent.

Rezultati ove studije su pokazali da je procijenjeno srednje vrijeme do oporavka koje su prijavili oni koji su koristili inhalatore sa budenozidom bilo 3,01 dana kraće u odnosu na vrijeme oporavka koje su prijavljivali pacijenti iz kontrolne skupine. Oko 32 posto pacijenata oboljelih od Covida-19 koji su koristili inhalator oporavilo se u roku od prvih 14 dana od početka liječenja, u usporedbi s 22 posto onih koji su se liječili kod kuće bez korištenja inhalatora. Također, bio je manji udio onih koji su trebali bolničko liječenje zbog komplikacija Covida: Njih 8,5 u skupini koja je koristila inhalator, u odnosu na 10,3 posto iz kontrolne skupine.

Voditeljica istraživanja prof. dr. Gail Hayward vjeruje da će ovo otkriće imati značajne implikacije za cijeli svijet, jer se prvi put pokazalo da postoji tretman koji je koristan za pacijente koji se liječe kod kuće, dok je britanski NHS (National Health Service, odnosno Državni zavod za javno zdravstvo), već izdao i smjernice prema kojima liječnici obiteljske medicine mogu razmatrati prepisivanje tog lijeka, ali od slučaja do slučaja, ovisno o razvoju bolesti i komorbiditetima.

To nije prva studija koja ukazuje da ova vrsta lijekova može biti korisna kod oboljelih od Covid-19, kaže pulmologinja Sanja Popović Grle iz Zavoda za alergijske i opstruktivne bolesti pluća u KBC-u Zagreb, no to još nisu studije na koje se čvrsto možemo osloniti i započeti s primjenom lijekova u praksi.

- Slična istraživanja imali ste i sa ciklezonidom, još jednim lijekom za astmu koji se može primjenjivati za inhalaciju. Japanski znanstvenici napravili su, rekla bih, i korak dalje u tim istraživanjima. I možemo reći da u rezultatima ima logike. Naime, ti lijekovi inače djeluju tako da suprimiraju imunološku reakciju, koja kod Covida u nekim slučajevima dovodi do citokinske oluje i izaziva velike probleme. Pokazalo se da ti lijekovi mogu ublažiti reakciju imunosnog sustava, tako da ona ne bude tako snažna, pa bolest može proći u blažem obliku – pojašnjava pulmologinja.

No, dodaje da valja imati na umu da je riječ tek o prvim najavama rezultata, te da nam je prije nego se lijekovi uvedu u primjenu, potrebno i nekoliko bolje kontroliranih studija koje će ih potvrditi.

- A čak i tada ti bi se lijekovi u terapiju trebali uvoditi postupno, jer postoje i neke opasnosti. Naime, kod takvih infekcija nama je zapravo potreban imunološki odgovor organizma, kako bi se tijelo samo počelo boriti protiv bolesti. Zato takav lijek ne bi trebalo uvoditi odmah na početku bolesti, jer ne želimo zaustaviti prirodnu imunosnu reakciju organizma. Slično danas radimo u praksi kod upotrebe Deksametazona, koji se koristi u liječenju: Preporuka je da se uvede u terapiju tek peti ili šesti dan, ako nastanu komplikacije. Dakle, primjena tih lijekova ima logike, no kod njih se treba držati nekih pravila i odluku o primjeni donositi ovisno o stanju pojedinog pacijenta – pojašnjava pulmologinja dr. Popović Grle.

Kad primjena tih lijekova eventualno krene, to zasigurno neće biti inhalacijske pumpice kakve koriste astmatičari, jer je doza lijekova kod njih toliko mala da teško može imati efekta kod ozbiljnije kliničke slike Covid-19, kaže obiteljski liječnik dr. Dragan Soldo na pitanje je li se dosad susreo s idejom da se ti lijekovi mogu koristiti u borbi protiv virusa koji je poharao svijet.

Obiteljska liječnica iz Kutine, dr. Tanja Pekez Pavliško dodaje kako treba naglasiti da bi bilo loše da pacijenti inhalatore za astmu sada počnu nabavljati mimo liječnika ili koristiti bez dogovora i nadzora liječnika.

- To se nerijetko događa kad se objave slična istraživanja, jer ljudi misle da je već i vijest o tome dovoljna da nešto uzmu zdravo za gotovo - upozorava sugovornica. Dodaje kako takve pumpice nije dobro koristiti bez preporuke liječnika i bez nadzora, jer ako ne znate pravilno dozirati lijek i primijeniti ga uz pravilnu koordinaciju pokreta, često nije ni djelotvoran. Nema štete, ali ni efekta koji očekujete.

- Ti lijekovi sigurno neće biti u primjeni u liječenju od Covida dok ne budu gotova i randomizirana, odnosno kontrolirana istraživanja koja će potvrditi rezultate, za što treba više vremena. Oni zasad služe tek u kliničkoj praksi, kao znak da se u nekim slučajevima možda mogu primijeniti, no svakako još nisu za širu primjenu – zaključuje dr. Popović Grle.

Sami autori studije ističu nekoliko minusa provedene studije koje planiraju otkloniti u nastavku istraživanja. Prije svega, prvi rezultati objavljeni su na temelju praćenja pacijenata tijekom 14, odnosno 28 dana, što nije dovoljno za dugoročnije zaključke. Osim toga, pokazalo se da čak 80 posto pacijenata prestaje s korištenjem inhalatora čim osjete određeno poboljšanje, što je moglo utjecati i na rezultate, odnosno tek treba vidjeti postoji li neko preporučeno vrijeme za korištenje tih lijekova.

Jedan od minusa studije je i to da su pacijenti znali da primaju taj lijek, pa je i ocjena da je došlo do poboljšanja mogla biti subjektivna. Zato bi sljedeći korak u istraživanju trebalo biti uključivanje kontrolne skupine koja će primati placebo, tako da pacijenti neće znati primaju li lijek ili ne, te posebno procjena utjecaja budezonida na pacijente s Covidom starije od 18 godina koji imaju komorbiditete koji inače povećavaju rizik od loših ishoda, ili otežano disanje tijekom bolesti, ističe se u najavi daljnjih istraživanja.