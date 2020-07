Puštate li vodu s podignutom WC daskom? Ovo morate znati

Ako poklopac ostaje podignut, potencijalni virusi i bakterije mogu se raširiti nekoliko metara od školjke, po ručnicima i četkicama za zube - u čak 12 puta većoj koncentraciji nego da je daska spuštena

<p>Postoji dva tipa ljudi s obzirom na to kako puštaju vodu u WC školjci - oni prvi koji puštaju vodu s dignutom daskom te oni koji je puštaju sa spuštenom daskom. Za neke je spuštanje daske stvar estetike, no svi bi trebali biti svjesni koliko takva jednostavna radnja ima ogroman utjecaj na čistoću u cijeloj kupaonici. </p><p>Pogledajte video kako temeljito prati ruke:</p><p>Naime, puštanje vode s podignutom daskom rezultira s tzv. toaletnim pljuskovima, objašnjava mikrobiolog Jason Tetro. Riječ je o rasipanju mikroskopskih čestica kao rezultat ispiranja toaleta. Postoje neizravni dokazi da se specifični patogeni, poput norovirusa ili SARS-a, mogu širiti toaletnim aerosolima. Pretpostavlja se da se širenje patogena može smanjiti zatvaranjem poklopca WC-a prije ispiranja i upotrebom toaleta s nižom energijom ispiranja, piše <a href="https://www.wellandgood.com/toilet-plumes/">WellandGood.</a></p><p>Znanstvenici su postojanje tog aerosola otkrili još 1955., kad su stvoreni različiti mehanizmi ispiranja WC školjki. </p><p>- Radi se o sličnom aerosolu kao kod kapljica koje nastanu nakon što kišemo ili kašljemo. Nakon što pustimo vodu, te se kapljice talože na bilo kojoj površini i do par metara oko školjke. To znači ako puštate vodu s dignutom daskom, a u blizini se nalazi vaša četkica za zube ili ručnici, kapljice s mogućim tragovima fekalija mogu završiti na njima - objašnjava Tetro.</p><p> Za istraživanje o wc školjkama, istraživači su 'zasijali' toalet s fekalnim suspenzijama C. difficile, bakterije koja uzrokuje dijareju i kolitis, i otkrili su široko širenje velikih kapljica kada je WC ispran bez poklopca.</p><p>C. dificijel je su pronašli na visinama do 25 centimetara iznad školjke i do 90 minuta nakon ispiranja, u koncentracijama 12 puta većim s podignutim poklopcem nego sa spuštenim.</p><h2>Kako to može utjecati na zdravlje?</h2><p>- Čini se da takav aerosol može biti uzrokom zaraze, osobito nekih virusa koji uzrokuju probavne probleme i lako se šire na taj način, poput norovirusa. Bakterije ne predstavljaju takav problem - kaže Tetro.</p><p> </p>