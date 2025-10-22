Put do Ironmana počinje tamo gdje prestaje zona komfora

Prema statistikama 98% sportašica i sportaša koji treniraju za Ironman i koji ga završavaju, nikada neće doći do nastupa na Havajskom Ironmanu, no i dalje će trenirati i nastupati na utrkama. U svijetu sada ima oko 30 Ironman utrka i čak 150 Ironman70.3. Nama najbliža Ironman utrka je u Klagenfurtu dok su Ironman70.3 utrke u Poreču, Beogradu, Veneciji i drugdje.

Adriatic Coaching tim i njegov trener Dejan Patrčević, jedan je od vodećih coaching timova u regiji sa ukupno čak 9 izborenih kvalifikacija za Svjetsko Ironman prvenstvo. Kvalitetan plan treninga koji omogućava kontinuirano izvođenje treninga, bez ozljeda dobar je preduvjet i za najveći Ironman izazov.

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa... 00:52 Motivacija za vježbanje | Video: Adriatic Coaching

Završavanje Ironmana ne treba postati frustracija. Iako je za taj cilj potrebno izdvojiti puno životne energije i novaca, taj cilj nikako ne treba postati sam sebi svrha jer najbolje stvari, poznate pod sloganom #RoadToIronman se dogode puno prije same utrke ili kvalifikacije

SVJETSKO PRVENSTVO U IRONMANU ZA ŽENE

11. 10. 2025. godine na Havajima se održalo zadnje Ironman svjetsko prvenstvo rezervirano samo za žene. Uz preko 2500 Age group sportašica, tu je 60 Ironman PRO žena predvođenih Laurom Philipp (GER) koja je bila aktualna svjetska Ironman prvakinja iz Nice 2024. godine i nosila je bib #1 (zanimljivo, do Nice nikada nije pobijedila na Ironman utrci). Njena najveća izazivačica je bila Lucy Charles-Barclay, bib #5 koja je pobijedila na svjetskom Ironman prvenstvu održanom u Koni 2023. godine no morala je odustati sa još 9 profesionalki.

Razlog odustajanja je opća iscrpljenost. Utrka je ove godine bila brutalno teška, možda i jedna od težih uvjeta u Koni u deset godina- nemirni ocean, vjetar i vrućina mnogima je radilo probleme.

Nova IRONMAN svjetska prvakinja tako je neočekivano postala Solveig Løvseth iz Norveške.

Zanimljivo je da Hrvatska nikada nije imala svoju IRONMAN PRO predstavnicu, ali zadnjih nekoliko godina stalno imamo po jednu ili više predstavnica u dobnim skupinama.

Tako su nas i ove godine predstavljale Mirna Pokas i Mirna Marović i uspješno su završile utrku!

Pokas je u kategoriji F40-44 ostvarila vrijeme 11:37 i plasirala se na 82 mjesto a Marović je zauzela 163 mjesto u kategoriji F50-54.

SVE TRI DISCIPLINE SU BITNE ALI NEKE SU BITNIJE OD DRUGIH

Ukoliko je jedna od disciplina znatno lošija od ostale tri važno je na njoj poraditi kako bi se postigao balans. Plivanje je najmanje odlučujuće no slabi plivači više će se trošiti na biciklu da nadoknade zaostatak. Slabiji će biciklisti izgubiti najviše vremena, a slabiji trkači će se suočiti sa znatnim padom u poretku, pogotovo tijekom drugog dijela maratona. Biti kompletan sportaš triatlonac povećava tvoju šansu za kvalifikacijom i stoga u Adriatic Coachingu radimo na najslabijoj karici ne zapostavljajući ostale dvije discipline.

OSOBNA ORGANIZACIJA VREMENA

Uz trening je potrebno planirati i vrijeme koje će se posvetiti oporavku. Na 10 sati treninga treba planirati između 1 i 3 sata vremena koje je potrebno izdvojiti za oporavak poput masaže, saune, relaksacije, joge i slično. Također je potrebno prilagoditi ili mijenjati životne navike/lifestyle što u društvu pogonjeno potrošačkim navikama i pod utjecajem društvenih mreža nije uvijek lako postići.

Foto: Adriatic Coaching

KRITIČNA KOLIČINA TRENINGA

Do 15 sati treninga tjedno u ključnim ciklusima (ne prosječno) za početnika, te 21+ sati za osobe koje treniraju da bi bile konkurentne za kvalifikaciju na Ironman svjetsko prvenstvo. Iako sam trenirao i iznimke, koji su se već u drugoj godini kvalificirali za Havaje, u pravilu bilo je potrebno 5 i više godina kvalitetnog i programiranog treninga.

ODABIR UTRKA

Početnici trebaju odabrati ravnu stazu na biciklu i trčanju, po mogućnosti u vremenu našeg ljeta ili rane jeseni. Idealne su utrke tako one u Klagenfurtu, Cervia, Barceloni ili Kopenhagenu.

Za one koje ciljaju kvalifikaciju za svjetsko prvenstvo savjetujemo Cozumel (MEX) jer ima više nego duplo slotova u odnosu na nama najbliži Ironman, onaj u Klagenfurtu. Novi sistem kvalifikacije daje prioritet izvrsnosti, no upornost i spretnost u odabiru utrke i dalje će igrati važnu ulogu u uspjehu dobivanja kvalifikacije.