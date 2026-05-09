Putujući i upoznajući ljude zaključio sam jedno: Na svijetu je više dobrote nego mržnje!

Ben Fogle već godinama utjelovljuje onu rijetku kombinaciju nemirne znatiželje i tihe, nenametljive karizme koja osvaja bez potrebe za spektaklom. Kao autor i voditelj emisija poput Života u divljini, Fogle ne traži senzaciju, nego stvarne, autentične ljude — i njihove priče, često smještene na istinskim rubovima svijeta i društva. Njegova prisutnost pred kamerom obilježena je smirenošću, znatiželjom, iskrenim poštovanjem prema sugovornicima, što mu omogućuje da izgradi povjerenje ondje gdje bi drugi ostali tihi svjedoci, premda i sebe u tim situacijama doživljava tek kao suptilnog promatrača. Njegove emisije djeluju gotovo meditativno; za mnoge od nas imaju stvarnu terapijsku vrijednost. Ta kombinacija empatije, otvorenog uma i avanturističkog duha čini Foglea jednim od najuvjerljivijih pripovjedača suvremenog televizijskog putopisa. I ove godine Ben Fogle, uz još jednog sjajnog i silno hrabrog televizijskog putopisca Simona Reevea, stiže na Greencaj Festival, najveći regionalni festival o biznisu i održivosti. Na festivalu će od 1. do 3. lipnja u Zagrebu Fogle i Reeve biti među inspirativnima govornicima i širit će ideje koje povezuju biznis, ljude i planet u održivu cjelinu (više o govornicima i festivalu na www.greencajt.hr). Prije dolaska u Zagreb, u razgovoru koji slijedi, Fogle otvoreno govori za 24sata o putovanjima kao životnoj nužnosti, ali i o granicama, sumnjama i osobnim cijenama koje takav život nosi: