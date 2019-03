Pužem jer me noge izdaju, ali se i dalje okrećem za ženama

1. Danas Vam je 99. rođendan, kako se osjećate?

Osjećam se jako dobro jer me ništa momentalno ne boli. Išijas još uvijek funkcionira jer mi je ukočio lijevu nogu, ali nada uvijek postoji.

2. Jel se osjećate staro?

Ne.Osjećam se kao da imam 45 godina, a ne 99.

[video: 1205260 / Joža Manolić povodom 99. rođendana govori o ljubavi i seksu.]

3. A koja je vaša tajna?

Moja tajna je da sam uvijek želio i radio umjereno, umjereno živio. Jer, ljudski organizam je toliko kompliciran da pitanje tog dugog života zavisi od niz faktora. Ne znam, od nasljedstva, kao što kaže vaša kolegica. Kad je u pitanju umjereno jesti - uvijek umjereno. Nikada do kraja. Znači biti umjeren u jelu i pilu. To vam je od onih deset zapovijedi Božjih. Toga sam se ja uvijek u životu držao.

4. Jeste li ikad vježbali?

Vježbao. Pa čitav život na neki način vježbaš, jel, čitav život.

5. Mislim tjelesno, nečim se bavio?

Bavio sam se i nogometom, ali bavio sam se i tenisom u jednom periodu vremena. Sa tenisom sve do svojih 90-ih godina.

6. Jel danas išta tome slično radite?

Ne, ne radim ništa slično. Jedino što pužem.

7. Zašto pužete?

Zato što nisam siguran na noge. Zato pužem. Zato i postoji ona izreka - počeo si puzati kao mali, završit ćeš puzajući kao stari.

8. Što se tiče seksa, što mislite do kad ljudi mogu biti seksualno aktivni?

To zavisi o stotinu stvari, ne od jedne stvari. Nešto od nasljedstva, nešto od okoline u kojoj živite, nešto od načina ishrane i drugih stvari koje idu uz ishranu. Ja mislim da veliki dio zdravstvenih problema, problema životnih, odnosa sa svojom okolinom, zavisi od načina ishrane, da je to jedan od vrlo važnih faktora.

Foto: 24sata/24sata

9. A mislite li da je osim nasljedstva i načina ishrane, seks isto jedna od stvari koje će nam pomoći da duže živimo?

Da. Vidim da u mladoj generaciji postoji jedno nerazumijevanje prema samom sebi i odgovornosti. A ovi kad se išaraju, prave slike po svojoj koži, sa raznim stvarima koje ostave trag na čovjeku. Njemu momentalno ne smeta kad se k'o majmun išara po leđima, po rukama, po prsima sa raznim tetovažama. To njega momentalno ne boli, jel. Ili ga boli momentalno, ali preko tog prolazi. Al poslije će u životu to on osjetit jer, koža je isto tako jedan od faktora našeg održavanja.

10. Jeste vi bili jedan od onih koji bi otišli na plažu i onda se tamo pacali na suncu?

Pa nisam se nikad pržio na suncu. Mene je sunce uhvatilo uvijek u prolazu, u hodanju. To je bilo moje, jel. Inače i sad već mene sunce hvata i dobivam crnu boju.

11. Brzo pocrnite?

Brzo pocrnim.

12. A jel se okrenete i danas za nekom lijepo ženom?

Da, nekad sam se više okretao, sad manje se mogu okretati. Ali i to je jedan od načina života, jel. Nekada sam primjećivao kad sam bio mlad net na čarapama. Znate šta je net? To je na onim svilenim ona nit koja ide po sredini. To je odavalo sliku noge koje si mogao vidjet. A to je onda bilo ili prihvatljivo ili ne prihvaćeno, jel.

Foto: 24sata/24sata

13. A danas?

Danas to manje gledam. To manje gledam danas, ali ipak volim pogledat lijepu ženu, lijepu djevojku. Malo vidjet kakva je njezina pamet, koliko je jel, tu domet. Ovo zadnji spor ovog nogometaša sa ovom ženom. Spor koji se stvorio u aferu. Međutim tu nema afere, tu je pitanje samo pristupa u početku. Jel taj pristup bio dogovoren, kako, hoćemo ipak moći zajedno, do koje granice ćemo se mi sporazumijevati ili nesporazumijevati.

14. Jesu vam bile ljepše žene prije ili sada?

Ja mislim da su prije bile ljepše. I manje je bilo tih dotjerivanja. Ja kad sam se zaljubio u svoju prvu ženu, obična studentica, sa dosta razuma, pameti i doživjeli smo u braku, ona 82 godine. Taj je brak bio preko 50 godina.

15. Jel pazite na prehranu?

Da, na prehranu posebno pazim. Nikad ne pretjerujem. Dosta povrća. Alkohol uopće ne konzumiram. Najviše 1dcl crnog vina popijem, to je najviše, jel. Bilo u kakvom društvu.

16. Takvi se uvijek bili? Umjereni s alkoholom?

Da, uvijek za alkohol sam bio prirodan.

17. Što mislite jeste još uvijek sposobni vratiti se na neku političku funkciju?

Ja ne mislim na nikakve političke funkcije. Mislim da prvih sto godina je sasvim dovoljno, ali kritički pogled, svakako pratim zbivanja koja se dešavaju i u našoj unutarnjoj, a isto tako na međunarodnom planu. To pratim. I tu imam svoje stajalište.

18. Jel nam se piše crno? Nama kao državi?

Ne, dok postoje snage, dok postoji unutarnja potreba jedne zajednice, jedne države da ide naprijed, da kreće naprijed, onda će ona naći unutarnju snagu da otkloni sve te devijacije. Kriminalne, potkupljive devijacije. To je najvažniji problem danas Hrvatske - suzbiti korupciju i organizirani kriminal. Jer to je ono što sam ja poručio i sadašnjoj predsjednici - ne prijeti ti opasnost da će te rušiti bilo ljevica, bilo desnica, ali ti prijeti opasnost da te kriminalna podgrupa sigurno može rušiti.

Foto: 24sata/24sata

19. Jeste pronašli neki smisao života? Što mislite da je smisao života?

Što je smisao? Nisam ja to, nit ja to mogu, jer je to priroda odredila. Prije svega da izvršiš svoju reproduktivnu funkciju, a to je da žena rađa, da muškarac tome doprinosi na određen način i da na taj način onda je izvršio svoju prirodnu funkciju. A kad je izvršio tu svoju prirodnu funkciju onda može biti zadovoljan s tim što je to napravio. Ili nezadovoljan ako nije to napravio.

20. A jeste li vi zadovoljni?

Da, ja sam zadovoljan. Ja sam se oženio, imao troje djece, ta djeca su odrasla, završila škole. Sad su istina već doprle do penzije kćeri. Unučad i praunučad već stasaju.

21. A koliko ih imate? Unuka i praunuka?

Pa unuka nemam puno. Pet unuka, a praunuka isto već jedno pet.

22. Jel znate imena svima?

Da, da. Na tom me je sada testirao jedan zet. 'Znaš li ti izbrojiti imena svojih praunuka' - ja to napravio, hoćeš ti sad izbrojit.