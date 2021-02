Odjednom se velik dio svijeta zatekao kako radi od kuće, neki možda i prvi put u životu.

Chris Herdu, osnivač i izvršni direktor tvrtke 'FirstbaseHQ' istraživao je budućnost rada na daljinu. Prema rezultatima koje je dobio budućnost izgleda svijetlo i daleko fleksibilnije nego što možda mislite. Njegova tvrtka 'FirstbaseHQ' pomaže tvrtkama da uspostave, održavaju i dohvaćaju fizičku opremu koja im je potrebna za rad na daljinu.

U razgovoru s raznim tvrtkama, Chris je saznao kako će one smanjiti svoj komercijalni poslovni prostor za 50 do 70 posto. Također će svim zaposlenicima omogućiti da dva do četiri dana rade od kuće, a iz ureda jedan do dva dana u tjednu.

Oko 30 posto tvrtki s kojima je razgovaro u potpunosti će ukinuti svoje urede i prijeći na rad na daljinu. Glavni razlog je taj što im to omogućuje zapošljavanje talentiranijih ljudi. Osim toga, to im je puno isplativije.

Oko 60 posto tvrtki također razmišlja o načinima kako fizički iskoristiti vrijeme za promicanje kulture. Najpopularnije je prebacivanje tima na neka udaljena mjesta. Mjesta koja su pokazala najpopularnija su Portugal, Španjolska i Portoriko.

- Najpametniji ljudi koje osobno poznajem planiraju raditi na daljinu u ovom desetljeću. Najambicioznije tvrtke koje osobno poznajem planiraju raditi na daljinu. Oko 90 posto zaposlenika s kojima smo razgovarali nikada više ne želi biti stalno u uredu - rekao je Chris.

Također, u razgovorima je doznao da se mnoge tvrtke masovno brinu o utjecaju na okoliš, a rad na daljinu će povoljnije utjecati na okoliš. Osim toga, tvrtke ne žele da zaposlenici troše dva sata dnevno putujući na posao kako bi osam sati sjedili na uredskoj stolici.

Gotovo svaka tvrtka s kojom je Chris razgovaro, vjeruje da će njihovi radnici biti sretniji kao rezultat rada na daljinu, piše Bored Panda