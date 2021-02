Gitare je počeo izrađivati još u drugom razredu srednje škole, a nakon što je shvatio da ga ne zanima fakultet nego gradnja gitara, u dogovoru s roditeljima otvorio je obrt i tad je počela priča o RBasic Custom Guitars.

POGLEDAJTE VIDEO:

Robert Bašić radionicu ima u malom selu pored Samobora - Galgovu. Objašnjava nam da od svog rada danas živi, a planira i dalje ulagati u svoje znanje, materijale i alate. Robert izrađuje električne i bas gitare, a i on već godinama svira.

Kvalitetu njegova rada prepoznali su mnogobrojni hrvatski glazbenici, poput Marka Karačića iz Prljavog kazališta, Luke Tomana iz Urbana &4, Davora Viduke iz Kojota, Tonija Babarovića iz Kawasaki 3P-a i redatelja Danila Šerbedžije.

Put do svega toga bio je obilježen upornošću, strpljivim radom i stalnim učenjem.

- Sve je počelo kao hobi. Gledao sam na internetu kako ljudi rade gitare i odlučio sam i ja probati. Internet je bio glavni izvor informacija, a i još je. Često gledam filmiće izrade gitara na YouTubeu, uvijek netko pokaže neki trik koji još ne znam. Ne sjećam se točno koliko vremena mi je trebalo za prvu gitaru, možda tri-četiri mjeseca - prepričava Robert svoje početke i dodaje da je prvu gitaru završio u svibnju 2008. godine.

Što se tiče same gradnje gitara, objašnjava da su neke od njih počele doslovno od crteža koje su mu donijeli kupci i sve se gradilo na njihovoj ideji “idealne” gitare. Želja kupaca je glavna, od odabira materijala do završnih detalja.

- To zna biti malo izazovno, ali do sada su rezultati svaki put bili odlični! Prošle godine radio sam do sada najmanje standardnu gitaru. Gitara ima osam žica, laminirani vrat od sedam dijelova, nakošene pragove i niz detalja. Uz to je tijelo rađeno od močvarnog oraha starog 5000 godina i čvoraste topole. Bilo je izazovno, ali je ispalo fantastično - kaže za jednu od svojih najdražih gitara.

Za dovršetak mu je obično potrebno od tri do šest tjedana. Kod nekih gitara ima više lijepljenja i lakiranja, pa se više vremena potroši na sušenje, ali za to vrijeme radi servise i druge gitare.

Proizvodi ih od javora, jasena, mahagonija i johe, a ponekad i kupci donesu drvo. Početna cijena takvog unikata je 10.000 kuna.

- Cijeli posao je poprilično zahtjevan jer su potrebne različite vještine da bi se izradila gitara. Obrada drveta, poznavanje materijala, stavljanje pragova, lakiranje i puno sitnih drugih stvari koje na kraju znače jako puno – objašnjava.

Dodaje da je ovo posao od kojeg se može živjeti, ali da je potrebno jako puno strpljenja i truda kako bi se postigli rezultati.

Savjetovao je ljudima koji bi se voljeli baviti ovim poslom da nema uspjeha preko noći i da je potrebno stalno raditi na sebi.

- Kod izrade gitare moraš biti strpljiv. Treba raditi polako i pedantno. Jako je bitno planiranje unaprijed (redoslijed radnji), kao i informiranje o tome kako se što radi. Informacije su dostupnije nego ikad, kao i dijelovi za gitare. Sve što treba je malo prostora, malo alata i puno rada i truda - savjetuje Robert.