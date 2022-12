'Radila sam kao prodavačica u parfumeriji: Evo kako znam kad muškarac kupuje dar ljubavnici'

Većina ljudi će se na ovu temu prisjetiti legendarne scene iz filma 'Ljubav zapravo' kada lik Alana Rickmana pokušava krišom kupiti dar za svoju ljubavnicu dok njegova žena kupuje u blizini, a sve to dok blaženo nesvjesni prodavač zamotava.

Međutim, prema riječima žene koja je radila u parfumeriji, točnije Chanelu, prodavači ne trebaju gledati muža kako potajno kupuje poklone kako bi znali da je dar za ljubavnicu.

Bivša zaposlenica Chanela Shannon Hill tvrdi da su ona i njezine kolegice uvijek znale kad je muškarac nevjeran za Božić, a jedan poseban dar bio je jasan znak da je namijenjen ljubavnici.

Na TikToku je Shannon objavila video u kojem je otkrila: 'Imam jednu priču, malu tajnu za vas, o tome što muževi kupuju ne samo suprugama, već i svojim ljubavnicama.'

Nastavila je objašnjavati svojim fasciniranim pratiteljima da bi muškarci često dolazili na njezin pult kako bi kupili proizvode za njegu kože, ruževe za usne i parfeme za svoje žene za Božić, a sve što bi kupili bi se čuvalo u arhivi podataka.

Neki od tih muškaraca ubacili bi dodatni dar, izabran tako da prikriju svoje 'tragove'.

Shannon je objasnila: 'Kupili bi svojoj ženi njezin omiljeni parfem, sve bi to jako lijepo upakirali, a zatim bi kupili isti miris za svoju ljubavnicu. Jer pogodite što, nisu htjeli izaći iz doma svoje ljubavnice mirišući po njenom parfemu.'

Dodala je: 'Uvijek, uvijek je bio isti parfem u pitanju. Bio je to parfem Coco Mademoiselle. Nikada nije bio Chanel Number 5 jer ljudi dolaze i kupuju to svojim mamama. Nikada to nisu bili parfemi Chance. Uvijek je bio Coco Mademoiselle.'

Foto: DREAMSTIME

Iako je Shannon s vremena na vrijeme bila u iskušenju reći ženama kupaca što se točno događa, nikad to nije učinila, čuvajući njihove tajne za sebe piše Mirror.

Jedan kolega veteran službe za korisnike podijelio je: 'Jednom je tip kupio torbicu i novčanik za svoju ljubavnicu i njegova je žena pronašla račun... misleći da je poklon za nju!'

- Vratio se kupiti potpuno istu kombinaciju torbice i novčanika jer je njegova žena mislila da će to dobiti za Božić... izraz njegovog lica je bio za umrijet od smijeha - dodao je.

Drugi je komentirao: 'I mi konobari znamo. Nedjeljni ručak sa ženom i djecom, pauza za ručak i sat za koktele s ljubavnicom.'

