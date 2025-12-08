Obavijesti

Radionica bledske kremšnite: Oblak šećera posuo sam po ovom sočnom savršenstvu!

Piše Davor Lugarić,
Radionica bledske kremšnite: Oblak šećera posuo sam po ovom sočnom savršenstvu!
Foto: Nikola Zoko

Prema originalnom receptu iz 1953. godine ovu slovensku slasticu rade još i danas. U danu potroše i po 800 jaja, a naprave i po 1500 kremšnita, a tijekom godina su ih prodali oko 15 milijuna...

Ona je nacionalni zaštitni proizvod, ona je "kraljica slovenskih slastica" i slatki suvenir. Riječ je o Bledskoj kremšniti, odnosno Blejskoj kremnoj rezini. Idealna je to poslastica nakon šetnje uz Bledsko jezero, uz pogled na snježne vrhove okolnih brda. A priča o Bledskoj kremšniti seže u daleku 1953. godinu, u slastičarskoj radionici Hotela Park, kad ju je stvorio slastičar Ištvan Lukačević.

