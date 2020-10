Radite li ih? Najveće greške kod pranja kose kvare vam frizuru

Često mislimo kako će nam skuplji preparati za njegu i revno pranje te stiliziranje podariti najbolju moguću frizuru, no stručnjaci objašnjavaju kako su greške koje činimo najčešće banalne, ali s velikim efektom

<p>Na prvi pogled čini se da je rutina pranja kose prilično jednostavna. No postoje neke pogreške koje možda nikada niste shvatili da radite, a koje mogu dovesti do dehidracije kose, lomljenja ili čak infekcije vlasišta. A tu su i neki trikovi koji mogu 'podići' frizuru, pružajući vam onaj izgled 'kose iz salona'.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako popraviti izrast kod kuće</p><h2>1. Prečesto šamponirate kosu</h2><p>Prema medicinskim stručnjacima, korištenje šampona svaki put kad operete kosu nije potrebno za održavanje čistoće. Ispiranje kose vodom nekoliko puta tjedno dovoljno je za uklanjanje vidljive nečistoće. Primjena šampona ima isključivo kozmetičke razloge, a bogata pjena koju stvara može ukloniti ulje s vaše kose. Ulje je neophodno za zdravu kosu, jer je održava vlažnom i štiti od oštećenja.</p><h2>2. Ne ispirete kosu dovoljno i koristite previše šampona</h2><p>Temeljito ispiranje kose barem minutu prije nanošenja šampona pomaže u uklanjanju ostataka zadnjeg proizvoda za njegu kose koji ste koristili. Pustite da se kosa potpuno namoči prije nanošenja šampona jer je to važan korak za učinkovito pranje. Ako je vaša kosa mokra od vrha do dna, šampon će se bolje pjeniti i ravnomjernije širiti. Također će vam pomoći da koristite manje šampona prilikom pranja kose.</p><h2>3. Nakon šampona nanosite regenerator za kosu</h2><p>Navikli smo prvo kosu šamponirati, a zatim dodati regenerator. No obrnuta rutina zapravo djeluje bolje za neke tipove kose. Ako prvo nanosite regenerator kosa će izgledati gušće. Ova metoda najbolje djeluje za finu kosu koja treba vlagu te tanje vlasi, koje korištenje regeneratora na kraju otežava i brže masti.</p><h2>4. Nanosite šampon na krajeve</h2><p>Ako šampon nanosite na vlasište, a zatim dodate još malo na ostatak kose, možda oštetite vrhove. Vlasište je uvijek najmasnije i tamo trebate nanijeti šampon, a ne na vrhove kose. Krajevi su obično suši, a pranjem šamponom učinit će da izgledaju još dehidriranije.</p><h2>5. Trljate vlasište noktima</h2><p>Snažno ribanje vlasišta može prouzročiti ogrebotine i potencijalne infekcije vlasišta. Kosa je lomljivija kad je mokra, a agresivno ribanje može prouzročiti zapetljavanje, lomljenje, pa čak i oslabiti folikule. Najbolji način za pranje kose je nježno masiranje korijena prstima i dlanovima.</p><h2>6. Perete kosu vrućom vodom</h2><p>Najbolja temperatura vode za pranje kose je mlaka. Pranje kose vrućom vodom može vam olakšati lomljenje i oslabljivanje korijena. Lagano topla voda pomaže otvoriti folikule, a kosa bolje upija ulje i hidratantne učinke regeneratora. Najbolje je završiti rutinu ispiranjem kose hladnom vodom, jer će vam pomoći isprati vlasi i spriječiti da vam kosa izgleda 'frizzy'.</p><h2>7. Nanosite regenerator na vlasište</h2><p>Primjenom regeneratora na vlasište učinit ćete da kosa izgleda masnije, a zapravo su vrhovi jedini ti kojima treba dodatna hidratacija. Stavljanje regeneratora na vlasište ili blizu njega može začepiti folikule dlake, usporiti rast kose i povećati proizvodnju ulja.</p><h2>8. Četkate kosu kad je mokra</h2><p>Ne postoji način četkanja mokre kose bez oštećenja, jer kad je kosa mokra, u najslabijem je stanju. Suho trljanje kose ručnikom također može oštetiti vaše vlasi. Najbolji način da sigurno osušite kosu je nježno je tapkati i pustiti da se prirodno osuši, prenosi <a href="https://brightside.me/inspiration-health/8-hair-washing-mistakes-you-may-be-making-798233/?fbclid=IwAR0wEhx-b_Zb3ZA4NjU9Jg_q9uUsFLeng7Nepe0fccgQeZYHLfWT1OwB5FE">Bright Side.</a></p>