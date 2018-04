Radite to krivo cijeli život! Evo kako provući konac kroz iglu

Bilo tko tko je ikad morao zašiti gumb ili popraviti rub na trapericama zna da nije lako provući konac kroz ušicu igle. Stare švelje imaju svoje godinama ispraksirane prste kojima gađaju iz prve, a mi ostali se snalazimo. Sve do sad...

Na Twitteru se pojavila snimka koja objašnjava kako lagano i brzo provući konac kroz ušicu igle koja je proslijeđena 46.000 puta i ima preko 1500 komentara.

U isječku se može vidjeti žena koja stavlja konac na dlan i jednostavno trlja ušicu igle preko konca. Trenje uzrokuje lagani prolazak konca kroz ušicu, za razliku od napornog ciljanja, uglavnom mokrog, konca kroz ušicu igle.

- Onaj neugodni trenutak kad shvatiš da si cijeli život nešto radio krivo - napisao je autor videa John Bick u opisu videa.

Neki smatraju da je ovo genijalan trik. I uspjelo im je. Tako je jedna korisnica napisala da ne može vjerovati da je krivo radila 50 godina, dok je druga potvrdila da joj je uspjelo iz drugog pokušaja.

Drugi korisnici Twittera su razočarano komentirali da im nije uspjelo i da ovaj trik nije za sve vrste konca.

I tried on several eye sizes, several angles. My thread is smoother than the video. It hasn't worked even once.

If it works reliably for anyone, I'd like to know the trick. Damp?

Threaders get lost or break too easily :-( and children with better vision are never around.